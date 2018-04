Cách di chuyển hình ảnh từ iPhone sang máy tính Windows

Lưu ý: iTunes của Apple được dùng để đồng bộ hóa nội dung, bao gồm cả ảnh, từ iPhone sang máy tính. Tuy nhiên nội dung ở đây chỉ là di chuyển hình ảnh từ iPhone sang máy tính nên chỉ cần cáp sạc iPhone là được. Nó cũng áp dụng được cho cả iPad.

Sử dụng File Explorer hoặc Windows Explorer

Kết nối iPhone với máy tính bằng cáp Lightning-to-USB. Lần đầu tiên kết nối nó với máy tính, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên yêu cầu xác minh độ tin cậy để máy tính truy cập tập tin, bao gồm ảnh và video. Chạm vào Trust hoặc Allow để máy tính truy cập vào các bức ảnh của bạn. Bạn có thể phải mở khóa iPhone trước khi nhìn thấy cửa sổ bật lên này.

Xác nhận quyền truy cập vào thư viện tập tin trên iPhone từ Windows

iPhone sẽ xuất hiện dưới dạng thiết bị mới trong This PC trong File Explorer trên Windows 10 hoặc Computer trong Windows Explorer trên Windows 7. Hãy nhấn vào đây và nhấp đúp chuột vào nó. Nếu không nhìn thấy iPhone dưới Computer hoặc This PC, hãy rút cáp iPhone, cắm lại và đảm bảo nó được mở khóa.

Nhấp đúp vào thư mục DCIM bên trong iPhone. Ảnh và video được lưu trữ trong thư mục 100APPLE. Nếu bạn có nhiều ảnh và video sẽ thấy các thư mục khác có tên 101APPLE, 102APPLE… Nếu sử dụng iCloud để lưu trữ ảnh, bạn cũng sẽ thấy các thư mục có tên 100Cloud, 101Cloud…

Các thư mục DCIM tiêu chuẩn là điều duy nhất bạn được truy cập trên iPhone, trong khi các tập tin khác là không thể. Bạn sẽ thấy ảnh có đuôi .JPG, còn video là .MOV và ảnh chụp màn hình là .PNG. Bạn có thể nhấp đúp vào chúng để xem ngay từ iPhone. Bạn cũng có thể sao chép chúng vào máy tính bằng cách kéo/thả hoặc sao chép/dán. Nếu xóa một mục trong thư mục DCIM, nó sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ của iPhone.

Để nhập mọi thứ từ iPhone, bạn chỉ cần sao chép/dán hoặc kéo/thả vào thư mục 100APPLE bên trong thư mục DCIM. Bạn cũng có thể lấy toàn bộ thư mục DCIM nếu muốn. Nếu muốn nó vẫn giữ lại trên iPhone, hãy sao chép thay vì di chuyển.

Nếu thấy các tập tin có phần mở rộng .HIEC có nghĩa iPhone đã sử dụng định dạng hình ảnh HEIF mới. Đây là cài đặt mặc định của iOS 11, và bạn phải sử dụng phần mềm bên thứ ba để xem chúng trên Windows.

Lựa chọn Automatic sẽ cho phép iPhone tự chuyển tập tin .HIEC sang .JPEG khi di chuyển

Bạn cũng có thể vô hiệu hóa HEIF trên iPhone bằng cách vào Settings > Photos, cuộn xuống và sau đó chạm vào Automatic dưới phần Transfer to Mac or PC. iPhone sẽ tự động chuyển ảnh sang .JPEG khi nhập chúng vào PC. Nếu chọn Keep Originals, iPhone sẽ cung cấp cho bạn tập tin gốc .HEIC.

Nhập ảnh với Windows Photos

Bất kì ứng dụng nào có thể nhập ảnh từ máy ảnh kĩ thuật số hoặc thiết bị USB cũng có thể nhập ảnh từ iPhone. iPhone hiển thị một thư mục DCIM, vì vậy nó trông giống như bất kì máy ảnh kĩ thuật số khác cho phần mềm trên máy tính của bạn. Như khi sử dụng trình quản lí tập tin Windows, bạn chỉ cần kết nối nó qua cáp Lightning-to-USB và nhấn Trust trên điện thoại của mình.

Windows Photos có thể giúp bạn nhập ảnh từ iPhone sang máy tính

Ví dụ: bạn có thể mở ứng dụng Photos với Windows 10, và sau đó nhấp vào nút Import trên thanh công cụ để có được một trải nghiệm nhập nhanh nhất. Ảnh bạn nhập theo cách này được lưu trong thư mục Photos của mình.

Bất kì ứng dụng nào khác cung cấp chức năng Import From Camera hoặc “Import From USB” cũng có thể hoạt động với iPhone. Nhiều chương trình quản lí hình ảnh và chụp ảnh khác cung cấp tính năng này.

Đồng bộ ảnh với iCloud Photo Library

Nếu không muốn kết nối iPhone với máy tính bằng cáp, bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ đồng bộ hóa ảnh trực tuyến. Đây không chỉ là tải ảnh từ iPhone lên đám mây, nó cũng sẽ tải những bức ảnh từ đám mây xuống máy tính. Bạn sẽ kết thúc với một bản sao lưu trữ trực tuyến và một bản sao được lưu trữ trên máy tính của mình.

iCloud Photo Library cũng là công cụ tốt để bạn di chuyển tập tin ảnh từ iPhone sang máy tính

Sau đó bạn có thể cài đặt iCloud cho Windows, đăng nhập bằng Apple ID và bật tính năng “Photos” trong bảng điều khiển iCloud. Nhấp vào nút Options để kiểm soát vị trí lưu ảnh trên máy tính và điều chỉnh các cài đặt khác.

Ảnh bạn chụp được tự động tải lên iCloud Photo Library, sau đó phần mềm iCloud tự động tải xuống một bản sao của chúng vào máy tính của bạn.

