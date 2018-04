Apple sắp ra mắt phiên bản iPhone chạy 2 SIM?

Theo MacRumors, Kuo tin rằng iPhone 6,1 inch 2 SIM có thể được cung cấp với giá từ 650 USD đến 750 USD, trong khi bản đơn SIM có giá từ 550 USD đến 650 USD. Giá bán dành cho phiên bản OLED không được đề cập nhưng chúng sẽ có bản cao cấp nhất được bán với giá cao hơn đáng kể so với iPhone X hiện tại.

Liên quan đến chip modem, Kuo cho rằng Apple sẽ sử dụng modem XMM 7569 của Intel và Snapdragon X20 của Qualcomm để cung cấp tốc độ LTE nhanh hơn và các thiết bị 2 SIM sẽ hỗ trợ kết nối LTE + LTE để cho phép 2 thẻ SIM hoạt động đồng thời cùng một chip. Tính năng SIM kép sẽ giúp mọi người dễ dàng chuyển đổi khi đi du lịch, đặc biệt hấp dẫn ở các thị trường như Trung Quốc.

Apple được đồn đại có kế hoạch giới thiệu 3 chiếc iPhone vào năm nay, trong đó bao gồm bản LCD 6,1 inch cùng hai bản OLED 5,8 inch và 6,5 inch - được định nghĩa là iPhone X Plus. Trong báo cáo trước đó ông Kuo cũng đã đề cập rằng iPhone 2018 sẽ trang bị các biến thể 2 SIM, áp dụng cho model 6,1 inch và 6,5 inch, trong khi bản 5,8 inch thì không.

Kuo tin rằng hoạt động sản xuất hàng loạt iPhone LCD 6,1 inch sẽ bắt đầu từ 3-5 tuần sau khi 2 bản OLED được thực hiện do những quyết định bổ sung tính năng 2 SIM gần đây.

Theo Kuo, chuỗi cung ứng của Apple sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm 2018, trong đó bản 6,1 inch sẽ tăng lên đáng kể, chiếm 65-75% tổng lượng iPhone trong quý 3/2018 đến quý 3/2019. Cùng với đó bản OLED 6,5 inch cũng sẽ rất phổ biến do người dùng ít quan tâm đến bản 5,8 inch do màn hình nhỏ hơn, giá cao hơn và thiếu tính năng 2 SIM nếu so sánh với bản LCD 6,1 inch.

Theo Thanh Niên.