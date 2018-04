Huawei kiến tạo nền tảng cho một Thế giới Thông minh và được kết nối trọn vẹn

Tại hội nghị này, Huawei đã chia sẻ tầm nhìn của mình về một thế giới thông minh trong tương lai, cũng như hàng ngàn tỷ đô la từ những cơ hội mới sẽ đến. Sự kiện của Huawei đã thu hút hơn 500 nhà phân tích, các nhà lãnh đạo quan trọng và các đại diện truyền thông trong các ngành, bao gồm viễn thông, Internet và tài chính.

Huawei đã chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh mới của mình trong phiên hội nghị buổi sáng với chủ đề "Mang kỹ thuật số đến mọi người, mọi gia đình và tổ chức để xây dựng một thế giới thông minh và được kết nối trọn vẹn". Các nhà lãnh đạo của công ty đã mô tả về vai trò của Huawei như là một người tiên phong của thế giới thông minh này, giới thiệu kỹ hơn về chiến lược của công ty và những sáng kiến ​​hiện tại. Như một phác thảo về những gì mà thế giới thông minh đòi hỏi, Huawei đã công bố Báo cáo Tầm nhìn ngành Công nghiệp toàn cầu năm 2025, trong đó phác thảo ra các hoạt động kinh doanh, giải pháp, và các sáng tạo công nghệ trong trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, các dịch vụ đám mây, Internet of Things (IoT) và các lĩnh vực khác.

Ông Eric Xu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, đã giải thích chi tiết về tầm nhìn mới của Huawei trong bài phát biểu khai mạc hội nghị. Ông nói về những lợi ích của công nghệ số và công nghệ AI cho mọi người, mọi nhà và mọi tổ chức, cũng như những thách thức mà ngành công nghiệp phải đối mặt.

"Trong một kỷ nguyên được định nghĩa bằng sự vĩ đại, Huawei mong muốn trở thành một công ty lớn. Chúng tôi muốn giúp nhân loại tiến bước về phía trước”, ông nói. "Đây là nền tảng của tầm nhìn và sứ mệnh mới của chúng tôi: Mang kỹ thuật số đến mọi người, mọi gia đình và tổ chức để xây dựng một thế giới thông minh và kết nối trọn vẹn".

Với tầm nhìn mới này, Huawei sẽ xây dựng một con đường tiến tới thế giới thông minh, tập trung vào cơ sở hạ tầng ICT và các thiết bị thông minh. Huawei muốn tăng khả năng cạnh tranh của toàn bộ các sản phẩm và giải pháp của mình - bao gồm cả đám mây, các hệ thống mạng và các thiết bị - và cung cấp một trải nghiệm người dùng cao cấp thông qua việc áp dụng công nghệ AI trên toàn danh mục sản phẩm.

Eric Xu kết thúc bài phát biểu của mình với một tiết lộ rằng các giải pháp AI cho mọi kịch bản và mọi lĩnh vực sẽ được Huawei công bố tại hội nghị HUAWEI CONNECT được tổ chức tại Thượng Hải vào cuối năm nay.

William Xu, thành viên Ban Giám đốc kiêm Giám đốc Tiếp thị Chiến lược của Huawei, cũng đã công bố bản báo cáo Tầm nhìn Công nghiệp Toàn cầu của Huawei (GIV) 2025. GIV là một báo cáo mới trong đó Huawei giới thiệu về các xu hướng ICT toàn cầu và phác thảo kế hoạch chi tiết cho ngành ICT. Báo cáo đưa ra dự báo đến năm 2025, tổng số kết nối trên thế giới sẽ đạt 100 tỷ, video sẽ chiếm 89% tổng lưu lượng dữ liệu và 86% các công ty toàn cầu sẽ ứng dụng AI, tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số trị giá 23 nghìn tỷ USD.

Ông William Xu nhấn mạnh: "Thông qua sự sáng tạo không ngừng, Huawei sẽ mở ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành công nghiệp, và hỗ trợ tất cả các ngành tham gia vào một thế giới thông minh và kết nối trọn vẹn. Chúng tôi sẽ hợp tác cùng các đối tác toàn cầu của mình để biến thế giới đó thành hiện thực”.

David Wang, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch các dòng sản phẩm và giải pháp của Huawei, nói về sự sáng tạo: "Sáng tạo là chìa khóa cho một thế giới thông minh. Chiến lược sản phẩm và giải pháp của Huawei tập trung vào ba khái niệm: Kết nối trọn vẹn (All Connected), Toàn đám mây (All Cloud) và Tất cả Thông minh (All Intelligent). Dựa trên những khái niệm này, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh doanh và đổi mới công nghệ thông qua nhiều lĩnh vực khác nhau như AI, 5G, các dịch vụ đám mây và IoT. Chúng tôi sẽ xây dựng kiến ​​trúc công nghệ và áp dụng một mô hình kinh doanh cởi mở hơn, làm việc với khách hàng và đối tác dọc trong toàn bộ chuỗi giá trị để phát triển ngành công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới thông minh và kết nối trọn vẹn".

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Huawei được tổ chức vào năm 2004, và liên tục diễn ra trong suốt 15 năm qua. Hội nghị năm nay diễn ra từ ngày 17 – 19/4, với nhiều phiên họp song song. Những người tham dự bao gồm các chuyên gia ngành công nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, giới thiệu quan điểm và tầm nhìn độc đáo của họ trong rất nhiều các chủ đề và xu hướng.