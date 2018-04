Kỉ niệm 25 năm thành lập MobiFone

Buổi lễ có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam qua các thời kì, cùng Hội đồng thành viên MobiFone, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên MobiFone tại Hà Nội và 62 tỉnh thành qua các điểm cầu truyền hình trên cả nước.

Ngày 16/04/1993, Công ty Thông tin Di động VMS - mạng di động đầu tiên của Việt Nam chính thức được thành lập với thương hiệu MobiFone. Hơn hai thập kỉ sau ngày thành lập, năm 2014, MobiFone đã vươn mình lớn mạnh trở thành Tổng công ty trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động trong 04 lĩnh vực: Viễn thông – CNTT, Truyền hình, Phân phối và Bán lẻ, Đa dịch vụ. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm, đồng lòng của CBCNV, trong nhiều năm liền, MobiFone đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được Bộ Thông tin và Truyền thông giao, xây dựng được cơ sở hạ tầng ổn định với trục truyền dẫn Bắc - Nam vào năm 2016, tự chủ về hạ tầng truyền dẫn, hình thành hệ sinh thái số hội tụ đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng và trở thành nhà cung cấp đa dịch vụ.

Là nhà mạng đi tiên phong trên thị trường viễn thông di động trong thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn, MobiFone đã khẳng định vị thế nhà mạng hàng đầu Việt Nam qua từng mốc quan trọng.

Những dấu ấn sâu đậm của MobiFone trong chặng đường 1/4 thế kỉ

1. MobiFone là nhà mạng đầu tiên của Việt Nam - Tiên phong trong lĩnh vực hợp tác quốc tế:

Khi mới hình thành, mạng MobiFone mới chỉ có một tổng đài dung lượng 2.000 số với 7 trạm BTS tại Hà Nội và một tổng đài 6.400 số với 6 trạm BTS tại khu vực phía Nam, phủ sóng tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Long Thành và Vũng Tàu. Ngay từ khi mới thành lập, MobiFone đã nhanh chóng bắt tay vào hợp tác quốc tế với tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới Comvik/Kinnevik (Thụy Điển) từ năm 1995, nhờ đó đã tận dụng nguồn vốn và kinh nghiệm của của đối tác nước ngoài trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chiến lược kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển cho giai đoạn sau này. Hợp đồng hợp tác BCC với Comvik trong 10 năm đã thành công tốt đẹp được đánh giá là một trong những hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Nhờ không ngừng tiếp thu, học hỏi công nghệ tiên tiến hiện đại, cách quản lí, khai thác mạng lưới và những kinh nghiệm quốc tế quý báu về kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng… mà MobiFone đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí nhà mạng hàng đầu trên thị trường di động Việt Nam.

2. MobiFone nằm trong nhóm dẫn đầu nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất, năng suất lao động cao nhất:

Trong nhiều năm liền, MobiFone luôn nằm trong nhóm dẫn đầu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất Việt Nam theo Bảng xếp hạng V1000 của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tổ chức.

Doanh thu bình quân của MobiFone khoảng gần 45.000 tỉ đồng/năm, năng suất lao động trung bình xấp xỉ 10 tỉ đồng/người/năm. MobiFone là một trong những doanh nghiệp có năng suất lao động bình quân cao nhất hiện nay.

3. MobiFone là nhà mạng chăm sóc khách hàng tốt nhất:

MobiFone là doanh nghiệp đi đầu trong việc lấy khách hàng là trung tâm, lấy công tác chăm sóc khách hàng là thước đo chất lượng của doanh nghiệp và hình thành 08 cam kết với khách hàng từ những năm 1998-2000.

MobiFone cũng là mạng di động đi tiên phong trong các chính sách chăm sóc khách hàng, tiêu biểu như chương trình Kết Nối Dài Lâu là chương trình chăm sóc khách hàng bài bản và uy tín của nhà mạng, với nhiều ưu đãi dành cho hội viên trong các lĩnh vực như: Hàng không; Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe - Y tế… từ các đối tác tên tuổi, nhằm giúp hội viên có cơ hội tận hưởng cuộc sống tiện ích.

Liên tiếp trong nhiều năm (2005-2010), MobiFone được bình chọn là “Mạng di động có dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất” “Mạng di động được ưa chuộng nhất”.

4. MobiFone luôn nằm trong top những thương hiệu có giá trị và uy tín nhất Việt Nam:

MobiFone xếp thứ 4 trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 theo công bố của Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, Top 10 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng năm 2017 theo Bảng xếp hạng BP500 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng báo điện tử VietnamNet tổ chức. Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) công bố; Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức…

5. Dấu ấn một doanh nghiệp luôn hướng tới cộng đồng:

Không chỉ mang tới những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất, MobiFone còn quan tâm đến các hoạt động hướng về cộng đồng, phát triển bền vững. MobiFone luôn đồng hành với các chủ trương, chính sách xã hội lớn của Đảng và Chính phủ như Nghị quyết số 30A về xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thông qua những chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên khắp cả nước, trong những năm qua, MobiFone đã tặng hàng trăm mái ấm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, 40.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 3.700 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, ủng hộ hơn 6 tỉ đồng cho đồng bào và Quỹ Tấm lòng Việt, xây dựng phòng học tại các điểm trường vùng cao và tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa 4.400 lượt công nhân về quê ăn Tết. MobiFone đã đồng hành tài trợ cho chương trình Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, đóng góp để thực hiện thành công 2.000 ca phẫu thuật đem lại nụ cười cho hàng nghìn trẻ em khuyết tật trong hàng thập kỉ qua.

6. MobiFone là một trong những môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam:

Trong nhiều năm liền, MobiFone luôn xếp thứ hạng cao ở trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. MobiFone cũng đã nhiều lần được đánh giá là một doanh nghiệp vì người lao động. Chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng, đào tạo, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động đã phát huy được nguồn lực con người vào công cuộc phát triển, khiến cho người lao động gắn bó và tận tâm công hiến với Tổng công ty.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone xúc động chia sẻ: “25 năm là một hành trình dài đưa một công ty Thông tin di động nhỏ bé với 7 thành viên ngày đầu thành lập phát triển, thành một Tổng công ty Viễn thông với gần 5.000 CBCNV ngày hôm nay, từ hơn 10 trạm phát sóng những ngày đầu trở thành gần 60.000 trạm phủ khắp các tỉnh thành phố và biển đảo xa xôi trên toàn lãnh thổ, từ vài nghìn thuê bao di động đầu tiên tới 40 triệu thuê bao khách hàng hôm nay. Hành trình ấy không chỉ dài bởi những con số, mà còn bởi những giá trị mà MobiFone đã nỗ lực mang lại cho xã hội.

Trên chặng đường 1/4 thế kỉ dựng xây và phát triển thương hiệu MobiFone, phần thưởng lớn nhất mà MobiFone có được chính là sự tin tưởng, yêu mến của khách hàng, đối tác và người lao động các thế hệ. MobiFone đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận những nỗ lực phát triển và trao tặng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2011), Huân chương Độc lập hạng Ba (2013),

Tương lai đang chờ đón MobiFone ở phía trước với nhiều thách thức và cơ hội, từ sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn của thị trường, cũng như từ chính sự cần thiết phải đổi mới trong nội tại của MobiFone để thích ứng thành công với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điều này đòi hỏi MobiFone phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, dám đột phá và chịu trách nhiệm, từng bước cải cách công tác quản lí, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh của Tổng công ty và bảo đảm sự phát triển bền vững cho MobiFone trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, trong mọi giai đoạn luôn xác định con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Trong suốt 1/4 thế kỉ, những giá trị cốt lõi Minh bạch, Trách nhiệm, Đoàn kết, Trí tuệ và Tình nghĩa đã và luôn là nền tảng, là sức mạnh để MobiFone vượt qua những khó khăn, thử thách. Từ nền móng mà thế hệ đi trước đã dựng xây, bằng trí tuệ và trách nhiệm của tập thể CBCNV MobiFone, bằng sức mạnh tổng hợp và quyết tâm của các đơn vị trên toàn Tổng công ty, tin tưởng MobiFone có thể chinh phục những mục tiêu xa hơn, đưa thương hiệu MobiFone phát triển lên vị thế mới trong những giai đoạn phát triển tiếp theo.