Motorola công bố loạt smartphone “giá mềm” Moto G6 và E5 mới

Theo Neowin, Moto G6 được trang bị chip Snapdragon 450 tốc độ 1,8 GHz đi kèm sạc nhanh 15W TurboPower qua cổng USB-C.

Moto G6 tích hợp camera kép 12 MP và 5 MP ở mặt sau với ống kính khẩu độ đến f/1.8. Với camera, bạn có tính năng lấy nét chọn lọc, bộ lọc Đen/Trắng cũng như thêm hiệu ứng chụp bokeh vào ảnh, thậm chí là chỉnh sửa ảnh sau khi tập trung lấy nét. Đặc biệt, tính năng Spot cho phép bạn chọn giữ màu sắc trong hình ảnh khi chụp ảnh.

Đối với Moto G6 Play, chiếc điện thoại này đi kèm camera 13 MP với khẩu độ f/2.0, cho phép lấy nét chọn lọc hoặc bộ lọc màu Đen/Trắng, bao gồm cả lấy nét theo pha. Pin 4.000 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài 36 giờ, màn hình hiển thị tỉ lệ 18:9 với viền mỏng, tuy nhiên chỉ ở độ phân giải HD+ thay vì Full HD+ do chỉ đi kèm chip Snapdragon 427. Cả hai thành viên G6 đều có kính Gorilla Glass ở mặt sau nhưng không hỗ trợ sạc không dây.

Trong danh sách các điện thoại được công bố lần này bởi Motorola, chỉ G6 đi kèm cảm biến vân tay ở mặt trước của thiết bị. Đó là một nút điều hướng, điều mà cả G6 Play và E5 Plus với cảm biến vân tay phía sau không cung cấp. G6 cũng là sản phẩm duy nhất có USB-C, trong khi các sản phẩm còn lại chỉ sử dụng microUSB.

Ở phân khúc thấp hơn nữa thuộc về Moto E5 Plus và E5 Play. Moto E5 Plus cao cấp hơn so với G6 Play nhờ đi kèm chip Snapdragon 435 lõi tứ tốc độ 1,4 GHz. Nó cũng đi kèm màn hình 6 inch độ phân giải HD+ với viền mỏng.

Moto E5 Plus đi kèm cấu hình phần cứng khá tốt so với phân khúc

E5 Plus đi kèm bộ sạc 15W Turbo Charging như G6 và hỗ trợ sạc nhanh 10W như G6 Play. Camera trên E5 Plus có vẻ ấn tượng. Với cảm biến 12 MP và khẩu độ f/2.0, nó cũng đi kèm chức năng lấy nét tự động và lấy nét bằng laser. Thiết bị cũng tích hợp pin 5.000 mAh lớn hứa hẹn cho thời lượng kéo dài lên đến 36 giờ.

Moto E5 Play đi kèm chip Snapdragon 427 và màn hình 5,2 inch độ phân giải 720p (tỉ lệ 16:9). Đó là điện thoại duy nhất vừa được Motorola công bố không đi kèm tỉ lệ màn hình 18:9.

Tất cả điện thoại mới của Motorola sẽ được phát hành ngay trong mùa xuân này, trong đó Moto G6 Play có giá từ 199 USD cho bản RAM 2 GB + ROM 16 GB. Moto G6 có giá từ 249 USD cho bản RAM 3 GB + ROM 32 GB. Phiên bản Moto E5 Plus và E5 Play chưa có giá chính thức vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp.

