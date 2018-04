Tại sao smartphone trang bị nhiều camera “lên ngôi”?

Phương pháp “hai tốt hơn một”

Các mô-đun và ống kính máy ảnh khác nhau tốt hơn ở các nhiệm vụ khác nhau. Khẩu độ thấp, ống kính góc rộng rất tốt để thu thập các chi tiết sắc nét ở gần, nhưng không quá lớn để chụp đối tượng đang chuyển động. Một ống kính zoom có thể phóng to hình ảnh đối tượng ở xa, nhưng thu thập ít ánh sáng hơn.

Với một máy ảnh thông thường, chụp hai tấm ảnh với hai ống kính khác nhau không phải là hữu ích khi bạn chỉ nhận được hai hình ảnh tầm thường. Nhưng với sự hỗ trợ của phần mềm, bạn có thể kết hợp sức mạnh của cả hai ống kính và bộ xử lí hình ảnh sẽ loại bỏ các nhược điểm. Điều này dẫn đến một hình ảnh sáng hơn, sắc nét hơn và rõ hơn so với một trong hai máy ảnh có thể đạt được.

Trong thực tế kết hợp nhiều hình ảnh không phải là một kĩ thuật mới. Đây là hình ảnh HDR hoạt động, bằng cách chụp nhiều ảnh với mức độ phơi sáng khác nhau để làm nổi bật các phần khác nhau của hình ảnh, sau đó kết hợp chúng với dải động cao. Ngay lập tức điều này cung cấp cho người dùng những bức ảnh đẹp hơn, đặc biệt trong ánh sáng yếu.

Giờ đây, quá trình xử lí hình ảnh cũng làm được nhiều thứ khác, với một số xử lí không quá rối rắm. Hiệu ứng chân dung “bokeh” là một ví dụ điển hình: hầu hết máy ảnh điện thoại chỉ đơn giản làm mờ một phần hình ảnh để đạt được hiệu ứng tương tự như độ sâu trường ảnh thấp trên ống kính máy ảnh thông thường. Nhưng nói chung điện thoại cao cấp với ống kính kép và xử lí hình ảnh tiên tiến có thể hoạt động tốt hơn so với ống kính đơn.

Cách tiếp cận “Double Zoom Option”

Máy ảnh điện thoại đang ngày càng tuyệt vời, nhưng một điều mà nó không làm tốt là zoom bởi thiết kế quá nhỏ và mỏng để phục vụ việc chụp ảnh zoom thực sự, ngoại trừ một số như Samsung Galaxy S4 Zoom. Nhưng sử dụng nhiều mô-đun máy ảnh và ống kính có thể làm giảm bớt những vấn đề này, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Ống kính thứ cấp trong điện thoại cao cấp có thể được đặt ở mức zoom xa hơn một chút, thường được biểu thị bằng “2x”. Kết quả sẽ không đánh bại DSLR hoặc các máy ảnh ngắm chụp vốn có ống kính zoom đầy đủ, nhưng nếu điện thoại là máy ảnh duy nhất mà bạn sử dụng, nó tốt hơn so với zoom số.

Galaxy S9 đi kèm camera kép, với một camera có chức năng zoom

Ống kính thứ cấp cũng thường được đặt ở một giá trị f-stop khác, tỉ lệ khẩu độ với đường kính của ống kính. Đây là thuộc tính vật lí của mô-đun camera; nó có nghĩa là ống kính zoom xa hơn đang hoạt động với ít ánh sáng hơn so với ống kính tiêu chuẩn, và do đó chụp ảnh tối hơn và ít sắc nét hơn. Một lần nữa, xử lí hình ảnh - kết hợp nhiều hình ảnh - có thể giúp làm giảm bớt điều này. Một số thủ thuật phần mềm thú vị hơn, như khả năng của Samsung để chụp hai bức ảnh và “thêm vào” các phần của hình ảnh “thiếu” từ một ảnh phóng to thu nhỏ, cũng được bật.

Phương pháp “Wizard Of Oz”

Wizard of Oz không phải là thuật ngữ kĩ thuật mà là một cách để bạn có thể xem một ví dụ khác về thiết lập camera kép: màu và đen/trắng. Trong một số sản phẩm, hai mô-đun máy ảnh khác nhau được gán để chụp ảnh màu và đơn sắc. Điều này không tạo ra hai hình ảnh mà thay vào đó là ảnh duy nhất sử dụng thông tin màu từ ảnh này để tăng thêm chi tiết sắc nét của ảnh kia.

Huawei P20 Pro trang bị đến 3 camera ở mặt sau

Một lần nữa, thiết lập kép này phụ thuộc vào phần mềm xử lí hình ảnh của điện thoại để bù đắp các hạn chế về kích thước của điện thoại đối với các mô-đun máy ảnh lớn hơn. Các thuộc tính khác nhau của máy ảnh đơn sắc cũng có thể cho phép điện thoại lấy nét nhanh hơn hoặc điều chỉnh bản xem trước để hiển thị chính xác hơn hình ảnh cuối cùng sẽ trông như thế nào.

Hiện tại chỉ có một điện thoại cao cấp kết hợp tất cả các kĩ thuật trên cho thiết lập 3 camera là Huawei P20 Pro, bao gồm 1 camera zoom 3x, 1 camera 20 MP cho ảnh màu/chân dung và 1 camera đơn sắc để thu thập chi tiết hình ảnh sắc nét hơn. Dĩ nhiên trong tương lai sẽ có nhiều smartphone hơn hướng đến thiết lập này.

Theo Thanh Niên.