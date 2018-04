Facebook công khai các quy định không được làm trên mạng xã hội

Tài liệu 27 trang cung cấp thông tin chi tiết về lí do mà Facebook sử dụng để phát triển “các tiêu chuẩn cộng đồng” của mình

Theo The Guardian, trong một bài đăng trên Facebook, CEO Mark Zuckerberg nói rằng việc xuất bản hướng dẫn là một bước hướng tới mục tiêu cá nhân của mình để phát triển một hệ thống dân chủ và độc lập hơn nhằm xác định các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Nội dung tài liệu 27 trang cung cấp cái nhìn sâu sắc về lí do mà Facebook sử dụng để phát triển các tiêu chuẩn của mình, phải cân bằng sự an toàn của người dùng và quyền tự do ngôn luận trong khi vẫn duy trì nền tảng đủ sạch sẽ cho các nhà quảng cáo.

Facebook từ lâu đã cấm nội dung từ các tổ chức khủng bố và các nhóm thù địch, nhưng tài liệu cho thấy công ty thực sự định nghĩa các nhóm ra sao. Phó chủ tịch quản lí chính sách toàn cầu của Facebook Monika Bickert cho biết trong tuyên bố rằng: “Bạn đã nói rằng bạn không hiểu chính sách của chúng tôi; cung cấp nội dung rõ ràng chính là trách nhiệm của chúng tôi”.

Các chi tiết khác bao gồm cấm bài đăng chứa các nội dung như sản phẩm chứa nội dung tình dục trừ khi nội dung châm biếm hoặc hài hước. Các hình ảnh chứa những thứ nhạy cảm như hoàn toàn khỏa thân trừ khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh đó vì mục đích cộng đồng, chẳng hạn bức ảnh Em gái Napal từng bị Facebook loại bỏ khỏi danh sách chứa nội dung tình dục. Công ty cũng cấp hoạt động gắn cờ giả, chẳng hạn nói về nạn nhân của một thảm họa nhưng không phải sự thật. Hay các nội dung cho thấy sự kích động thù địch, chẳng hạn như “Bạn là người Do Thái”, hay “Người di cư quá bẩn thỉu”.

Từ lâu đã có nhiều tranh cãi cho rằng vai trò của Facebook như là một nhà xuất bản toàn cầu, bao gồm cả kiểm duyệt. Những người ủng hộ cho rằng Facebook cần có sự minh bạch hơn trong việc đưa ra quyết định gỡ bỏ một nội dung nào đó.

Việc phát hành quy tắc của Facebook thu hút sự chú ý khi mà trang mạng xã hội này đang có đến 7.500 nhân viên kiểm duyệt nội dung, bao gồm cả nhà thầu phụ. Đó là những người có nhiệm vụ áp dụng các quy tắc cho hàng tỉ mẫu nội dung được tải lên nền tảng, liên quan đến đồ họa cũng như từ ngữ cực đoan, đưa ra những đánh giá nhanh về việc liệu một biểu tượng nào đó có liên quan đến một nhóm khủng bố hay một bản vẽ khỏa thân mang ý nghĩa châm biếm, giáo dục hay chỉ đơn thuần là ăn mừng.

Người dùng cũng mong chờ Facebook cung cấp quyền để họ gửi đề xuất xem xét lại nội dung bị xóa của mình

Kế hoạch mới mà Facebook tạo ra vào năm sau sẽ cho phép người dùng có bài đăng bị xóa vì ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục, lời nói gây kích động hoặc bạo lực có thể yêu cầu bài đăng của họ được xem xét lại bởi một người kiểm duyệt.Cộng đồng cũng mong đợi Facebook cung cấp một số quy trình kháng cáo khi xóa một nội dung nào đó, và nhiều người cho biết rằng kế hoạch hiện tại của công ty là không đủ.

“Người dùng cần một quyền có ý nghĩa, mạnh mẽ để kháng cáo việc xóa bất kì bài đăng nào, và thậm chí trước khi bị xóa”, Nicole Ozer, giám đốc công nghệ và tự do dân sự cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), cho biết trong một tuyên bố. Cô kêu gọi Facebook cung cấp một quy trình nhờ đó người dùng có thể giải thích tại sao nội dung của họ không bị kiểm duyệt. Cô cũng thúc giục Facebook phát hành số liệu thống kê về việc xóa nội dung của nó.

Ozer cũng nêu lên những lo ngại về sự phụ thuộc của Facebook vào trí tuệ nhân tạo để thực thi các quy tắc nội dung. “AI sẽ không giải quyết những vấn đề này. Nó có thể sẽ làm vấn đề trở nên trầm trọng thêm”, cô nói.

Theo Thanh Niên.