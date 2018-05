Canon ra mắt 3 máy ảnh mới giá dưới 20 triệu đồng

EOS M50 sở hữu chip xử lí hình ảnh DIGIC 8 mới và cảm biến CMOS APS-C 24,1 megapixel, chiếc máy này có thể chụp được ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ. Máy có ISO 25600 và có thể nâng lên đến 51200 giúp chụp được những bức ảnh rõ và sắc nét với độ nhiễu nhỏ nhất ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

EOS M50 hiện được Canon bán với giá 19,99 triệu đồng với tùy chọn 1 trong 3 ống kính là EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Kit, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM và EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM kit.

Trong khi đó, hai mẫu máy còn lại là EOS 1500D và EOS 3000D là dòng máy ảnh phổ thông. Với điểm chủ lực là hệ thống EOS DSLR và giao diện người dùng tiện lợi, đây là các mẫu máy lí tưởng dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu nhiếp ảnh và muốn nâng chất lượng hình ảnh từ điện thoại thông minh lên một mức tinh tế hơn.

EOS 3000D là dòng máy phổ thông cho người dùng mới biết chụp ảnh

Cả EOS 1500D (giá 12,6 triệu đồng) và EOS 3000D (9,6 triệu dồng) đều được trang bị chip xử lí DIGIC 4+ và tương ứng là cảm biến CMOS APS-C 24,1 megapixel và 18 megapixel, giúp hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Chức năng quay phim Full HD được tích hợp vào cả hai model, giúp người dùng có được những đoạn phim sống động và đẹp mắt.

Theo Thanh Niên.