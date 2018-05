WhatsApp gặp sự cố làm hỏng điện thoại Android

Theo PhoneArena, các tin nhắn văn bản này có biểu tượng ẩn giữa các khoảng trắng giữa nội dung. Khi người dùng WhatsApp chạm vào một phần của một trong hai tin nhắn, biểu tượng ẩn sẽ mở rộng ngốn tài nguyên của WhatsApp và hệ điều hành Android. Điều đó khiến ứng dụng và/hoặc điện thoại bị tắt.

Ví dụ như một thông điệp với nội dung văn bản tiếng Anh đơn giản là “This is very interesting” đi kèm với biểu tượng cảm xúc “cười to đến mức khóc”. Biểu tượng ẩn được đặt giữa biểu tượng cảm xúc và dấu đóng ngoặc kép.

Một ví dụ khác đó là một lời thách thức cho người dùng biết nếu người dùng chạm vào vùng trống thì ứng dụng WhatsApp sẽ bị treo. Do tính tò mò của nhiều người, hầu hết họ sẽ gõ vào nó. Lúc này văn bản được chuyển thành định dạng html, cho thấy kí tự điều khiển “& rlm” được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Một trong những nội dung thông điệp thách thức người dùng “sập bẫy”

Giả sử bạn viết bằng tiếng Anh, từ trái sang phải và muốn thêm một từ bằng tiếng Do Thái, vốn từ phải sang trái. Bộ điều khiển kí tự hệ thống biết rằng sự sắp xếp giữa các cách gõ từ sẽ khác nhau, do đó chúng sẽ điều chỉnh lại. Vấn đề là việc lặp đi lặp lại điều đó đủ làm cho điện thoại bị treo.

Ở thời điểm hiện tại WhatsApp vẫn đang tìm cách khắc phục vấn đề, với thời gian ước tính hoàn tất vào vài ngày tới. Trong thời gian này, người dùng có thể tạm dừng hoặc đơn giản là sử dụng tạm công cụ khác.

Theo Thanh Niên.