Một số thiết bị đã có thể tải về phiên bản beta của Android P

Nếu đang muốn trải nghiệm các tính năng mới của Android P beta mà Google vừa công bố tại I/O 2018, người dùng các điện thoại hỗ trợ có thể thử chúng ngay từ bây giờ. Phiên bản beta công khai của Android P hiện làm việc với 11 điện thoại, bao gồm Pixel, Pixel 2, Essential Phone, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S và OnePlus 6 sắp tới.

Vì là phiên bản beta nên hầu hết điện thoại cần sự ổn định không chấp nhận cho phép người dùng trải nghiệm bởi nó có thể gây ra sự cố trong quá trình sử dụng, và buộc xóa toàn bộ dữ liệu thiết bị nếu muốn đưa máy trở lại phiên bản hệ điều hành trước đó.

Android P mang đến một số tính năng AI trong việc quản lí năng lượng và độ sáng để chủ động tắt các ứng dụng ít được sử dụng và tăng độ sáng chỉ khi bạn cần. Phần ứng dụng tiên đoán trong khay thông báo hiện bao gồm các nút mới dự đoán những gì bạn muốn làm, chẳng hạn như nhắn tin cho bạn bè.

Hệ điều hành này cũng giải quyết tình trạng quá tải tốt hơn nhờ bảng điều khiển sử dụng ứng dụng Dashboard, chế độ Do Not Disturb và tùy chọn Shush để nhanh chóng tắt tiếng cảnh báo và chế độ Wind Down nhắc bạn chuẩn bị đến giờ ngủ.

Nhờ AI, khả năng sử dụng ứng dụng của Android P thông minh hơn.

Đằng sau hệ điều hành, MLKit giúp các nhà sản xuất ứng dụng phát triển ứng dụng kết hợp với máy học. Tất nhiên phải chờ thêm một thời gian để kiểm tra các ứng dụng hoàn chỉnh để biết lợi ích của nó ra sao.

Với việc phiên bản beta của Android P có sẵn trên một số thiết bị bên thứ ba, rõ ràng Project Treble của Google trong việc tăng tốc bản cập nhật Android đang rất có ý nghĩa.

Theo Dân Việt.