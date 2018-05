Đây là lí do tại sao người dùng iPhone không bao giờ quay lại với Android

Về tổng thể, trải nghiệm người dùng iOS được đánh giá là mượt mà và tinh tế hơn Android, bất kể nhiều lộn xộn hiện tại của phiên bản mới nhất iOS 11. Nền tảng di động và máy tính để bàn của Apple cũng có tính khoa học hơn nhiều so với nền tảng Android và Chrome OS của Google. Phần cứng của Apple rất tốt, và nền tảng cũng như kinh nghiệm người dùng của nó khiến người dùng rất hài lòng.

Thêm nữa, lí do khiến nhiều người dùng tránh xa Android và gắn bó với iPhone chính là hàng rào bảo vệ của Apple, hạn chế các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào nhiều chức năng của hệ điều hành chính. Điều này sẽ giúp ngăn chặn các phần mềm độc hại, vi rút xâm nhập vào các thiết bị iOS, giúp bảo mật tốt hơn nhiều so với các thiết bị Android.

Lí do tiếp theo khiến người dùng gắn bó với iPhone và sẽ không bao giờ chuyển sang Android là “Chế độ hạn chế USB” - USB Restricted Mode có trong phiên bản hệ điều hành iOS 11.4 beta 4 mới nhất của “Nhà Táo”, dự kiến sẽ ra mắt trong phiên bản phát hành của iOS 11.4 chính thức.

Chế độ hạn chế USB là gì?

Chức năng của Chế độ hạn chế USB là khi iPhone hoặc iPad được cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất hỗ trợ tính năng này, thiết bị sẽ tắt kết nối dữ liệu USB qua cổng Lightning một tuần sau khi được mở khóa lần cuối. Cổng USB sẽ bị chặn nếu thiết bị chưa được mở khóa bằng mật mã trong 7 ngày liên tục (mật khẩu hoặc sinh trắc học) hoặc chưa được mở khóa khi kết nối với thiết bị USB hoặc máy tính đáng tin cậy.

Lời cảnh báo từ Apple khi người dùng sử dụng ứng dụng của bên thứ ba.

Có thể nói, đây là đòn đáp trả trực tiếp tới NSA, FBI và các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật khác. Rõ ràng, Apple đang bảo vệ dữ liệu người dùng không chỉ từ tin tặc và phần mềm độc hại mà còn từ các cơ quan tình báo thường xuyên xâm nhập vào các thiết bị để thu thập và phân tích dữ liệu cá nhân.

Hiện nay, các thiết bị như Công cụ mở khóa iPhone – Graykey thường xuyên được các cơ quan thực thi pháp luật dùng để crack mã PIN và mật mã iPhone. Tuy nhiên, với Chế độ hạn chế USB mới của Apple, các thiết bị này sẽ không còn có thể kết nối với iPhone và iPad đã bị khóa trong ít nhất bảy ngày.

Nhiều chuyên gia cho hay, biện pháp bảo vệ trên là âm mưu quảng cáo của hãng tới người dùng. Trước đó, Apple tiếp tục đưa ra thông báo: “Chúng tôi không như Google và Facebook, chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và chúng tôi không bán dữ liệu của bạn”. Do vậy, không thể phủ nhận một điều là: dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ trên iPhone của mình một cách an toàn hơn so với trên Android.

Theo Dân Việt.