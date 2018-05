Startup Egteria đặt mục tiêu thúc đẩy HTML5 lên tầm cao mới

HTML5 (HyperText Markup Language) được ra đời vào cuối năm 2012, bản nâng cấp của HTML và HTML4 trước đây, đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của internet trên toàn cầu. Nó ngày càng được nhiều coder sử dụng phổ biến như một ngôn ngữ lập trình chính.

Chúng ta đều biết rằng, HTML hay còn gọi là "HyperText Markup Language" là một trong những yếu tố quan trọng nhất của World Wide Web (www - mạng lưới internet kết nối thông tin trên toàn thế giới). HTML được xem là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để mô tả một trang web trông nó như thế nào về mặt hình thức, tuỳ theo sự sáng tạo của lập trình viên.

Phiên bản nâng cấp của HTML là HTML5 đã giúp cho các nhà phát triển (coder) website, ứng dụng (app), game, trình duyệt... xây dựng được nhiều sản phẩm tốt hơn và trở nên tối ưu hơn khi hoạt động trên các thiết bị phần cứng. Ở thời điểm hiện tại, đa số các trình duyệt internet phổ biến như Chrome, Firefox, Opera, IE đều hỗ trợ nền tảng HTML5.

Có thể nói, bên cạnh các ngôn ngữ chính hay được giới chuyên gia lập trình sử dụng như, CSS, C, C+, C#, Go, Shell, TypeScript… thì HTML5 cũng được đánh giá là một trong những “dòng code” có tầm quan trọng không kém và không thể thiếu được khi họ xây dựng bất kì sản phẩm nào đó trên nền tảng internet.

HTML 5 - Dòng code đem lại doanh thu cả 100 tỉ USD cho các nhà phát triển ứng dụng, đặc biệt là Game

Như đã nói bên trên, HTML5 có phần đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của internet trong một thời gian dài. Các nhà phát triển luôn biết cách tận dụng tối đa những tài nguyên do HTML5 mang lại để xây dựng nên một những ngành công nghiệp khổng lồ ở mọi ngành nghề. Trong số đó phải nhắc đến game, ứng dụng OTT và mạng xã hội...

Số liệu từ startup Egretia cho biết, riêng về ngành công nghiệp game được xây dựng trên HTML5 đã đạt kết quả như sau:

Các game được lập trình từ ngôn ngữ HTML5 thu hút được 47% người dùng khi họ chơi trò chơi trên thiết bị di động

Trong 2017, các game từ nền tảng HTML5 do các lập trình viên Trung Quốc xây dựng đã cán mốc doanh thu hơn 10 tỉ nhân dân tệ trên toàn thế giới

Cũng trong năm 2017, thị trường nội địa của Trung Quốc thu cũng thu về được hơn 200 triệu nhân dân tệ từ các game có mã nguồn HTML5

Các sản phẩm bắt nguồn từ nền tảng HTML5 đem đến các dịch vụ chung như, quảng cáo trực tuyến, video, game, game cho thiết bị di động và các ngành nghề khác liên quan khi cộng chung có thể mốc đạt doanh thu lên đến 100 tỉ USD trên thị trường toàn cầu

Sức hút của HTML5 khiến các “ông lớn” như Facebook, Baidu, Google, Tencent… đều tham gia xây dựng các ứng dụng cho riêng mình dựa trên ngôn ngữ HTML5

Hạn chế của HTML5 trên nền tảng Inernet là gì?

Đầu tiên, chưa có "phương thức thanh toán” chung cho toàn bộ các ngành nghề khi sản phẩm của các nhà phát triển có dùng đến ngôn ngữ HTML5

Với ngành công nghiệp có doanh thu cao ngất ngưởng như game hiện nay thì bài toán “minh bạch” về tài sản trong trò chơi là chưa giải quyết được. Ví dụ, game thủ không thể biết được một "món đồ" được nhà phát hành game cho "rớt ra" trong một trò chơi chiếm tỉ lệ bao nhiêu %. Và có bao nhiêu % người dùng có thể nhận được “tài sản” đó

Lưu trữ tài sản ở đâu cho oan toàn? Trao đổi tài sản trong game giữa người chơi với người chơi dựa trên phương thức gì cho công bằng, đảm bảo không có sự lạm phát? Dùng cái gì để thanh toán khi xuất hiện các giao dịch khác đến từ những nền tảng khác trong HTML5?

Chưa có cơ chế để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm được xây dựng từ HTML5

Thiếu phương thức để khuyến khích các cá nhân, tổ chức xây dựng - phát triển ngôn ngữ HTML5 ngày càng mạnh hơn và trở thành một ngôn ngữ lập trình chính khi so sánh với các ngôn ngữ khác hiện nay….

Giải pháp mới cho nền tảng HTML5 dựa trên công nghệ Blockchain

Startup Egretia (một đội ngũ phát triển) đã hợp tác cùng tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc là Egret Technology. Cả hai cùng cam kết với các nhà đầu tư vào dự án, sẽ xây dựng được nền tảng đầu tiên trên thế giới dành cho HTML5 với tên gọi "Blockchain Egretia" để giải quyết những khuyết điểm của HTML5 ở thời điểm hiện tại.

Egret Technology được đánh giá là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trên thế giới cho các nền tảng công nghiệp liên quan đến mã nguồn HTML5. Công ty Egret Technology được thành lập vào năm 2014, có các trung tâm R&D ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Egret Technology còn là thành viên của W3C - Tổ chức đóng góp cho sự phát triển của Web Development Standard.

Trong 4 năm phát triển, những giải pháp về công nghệ do Egret Technology phát triển đã chiếm hơn 75% thị trường công nghiệp liên quan đến nền tảng HTML5 tại Trung Quốc. Họ có mối liên hệ sâu sắc với hơn 200.000 nhà phát triển ứng dụng có dùng đến mã nguồn của HTML5.

Đối tác của Egret Technology là những công ty có tên tuổi rất lớn trên thị trường công nghệ nói chung, điển hình như: Xiaomi, GuoJin Capital, Shunwei, SIG, Microsoft, Google, Firefox, Adobe, intel, ARM, Facebook và các công ty tài chính hàng đầu trên toàn thế giới.

HTML5 hoạt động trên nền tảng Blockchain Egretia tối ưu được những gì so với nền tảng Internet thông thường?

Dễ dàng xây dựng, tuỳ biến mã code HTML5

Hỗ trợ đa nền tảng ngôn ngữ như: JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Node.js, C#, Go, C ++, AngularJS, React và hàng loạt ngôn ngữ lập trình khác

Dễ dàng chỉnh sửa giao diện ứng dụng dành cho người dùng

Tăng tốc khả năng xử lí của thiết bị phần cứng và không giới hạn trên môi trường Blockchain giúp người dùng nhanh chóng đăng nhập vào ứng dụng

Tuỳ biến linh hoạt trong việc tạo hình ảnh động đa nền tảng và các nội dung dễ dàng tương tác trên phương tiện truyền thông

Nhà phát triển ứng dụng dễ dàng cung cấp giải pháp và dịch vụ liên quan đến HTML5 trên nền tảng blockchain cho người dùng, cho các nhà cung cấp nội dung, các kênh truyền hình và các nhà quảng cáo. Thậm chí, các cá nhân hay tổ chức có thể dễ dàng xây dựng một hệ sinh thái hoàn hảo dựa trên nền tảng HTML5 của Blockchain Egretia

Các nhà phát hành có thể dễ dàng thu được quảng cáo thông qua game, mua bán, lưu trữ và tối ưu hàng loạt dịch vụ truyền thông liên quan

Nhà phát triển ứng dụng dễ dàng tương tác hoặc giao dịch với người dùng thông qua đồng Egreten (EGT)

Lợi ích dành cho người dùng sản phẩm HTML5 trên nền tảng Blockchain Egretia

Giúp người dùng cuối dễ dàng kiếm được tiền thông qua đồng Egreten (EGT) bằng hình thức chuyển thông điệp quảng cáo từ nhà phát hành cho người khác nằm trong hệ sinh thái đang sử dụng. Ví dụ như trong một trò chơi game hoặc trên mạng xã hội, ứng dụng OTT (Zalo, Wechat)

Chống gian lận, minh bạch hoá các hành vi của người dùng

Bảo mật cực cao thông qua nhiều giải pháp công nghệ

Ẩn danh và mã hoá cơ chế của người dùng để đảm bảo sự riêng tư

Tránh trùng lập, giả danh account trên tất cả các trò chơi, ứng dụng khi tham gia nền tảng Blockchain Egretia thông qua công nghệ xác thực ID (KYC)

Có thể sử dụng đồng Egreten (EGT) để mua bán, trao đổi các vật phẩm trong game

Có địa chỉ ví Blockchian riêng để lưu giữ tài sản vĩnh viễn khi đã sở hữu, tài sản không thể mất đi ngay khi nhà phát triển dừng hoạt động

Có thể dùng đồng Egreten (EGT) để tham gia bất kì mô hình nào nằm trong hệ sinh thái của Blockchain Egretia. Ví dụ như mua đồ khuyến mãi, mua sổ số..

Tận hưởng nền tảng phân quyền DPO minh bạch, mọi người như nhau, ngay cả nhà sản xuất ứng dụng

Starup tham gia xây dựng Blockchain Egretia gồm những ai?

Peter Huang - CEO của dự án Egretia. Ông từng là giám đốc kĩ thuật của Adobe Flash Platform, có 18 năm phát triển và kinh nghiệm quản lí trong ứng dụng internet và dự án game.

Ross Przybylski - chuyên viên lập trình trò chơi. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển game.

Lucas Lu - Cố vấn dự án Egretia, ông là tiến sĩ Vật Lí Hạt từ SMU vào năm 2005. Lucas Lu từng làm việc tại CERN khi ông tham gia nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm của Higgs partical. Tiến sĩ Lucas Lu trước đây là đồng sáng lập và CTO of Light của Box - một công ty đã niêm yết trên sàn NYSE. Lucas còn là giám đốc phát triển của nền tảng Taobao của Alibaba, đồng sáng lập 5miles vào năm 2014, CEO của tập đoàn CyberMiles

Yin Ma - chuyên gia phát triển ứng dụng chuỗi. Kĩ sư cao cấp của Qualcomm. Ông còn là một doanh nhân, chuyên kinh doanh các phần mềm và các giải pháp tư vấn về công nghệ. Yin Ma có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống phần mềm lớn. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Microsoft, Absoft, Intel, AMD…

Đánh giá khách quan về dự án, ông Trần Huyền Dinh - Admin cộng đồng tài chính BGC, nhà đầu tư tài chính và nghiên cứu trong lĩnh vực Crypto Currency chia sẽ: "HTML là một ngôn ngữ cực kì quan trọng trong quá trình xây dựng một website, nó đã hiện hữu từ những website đầu tiên nhưng ít ai để ý đến. Egretia cũng là dự án đầu tiên trên thế giới đưa ra giải pháp đưa HTML5 vào blockchain để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng như thanh toán, bảo mật.

Điểm mạnh của Egretia chính là đã xây dựng một cộng đồng sử dụng chính sản phẩm của mình bao giờ hơn 200.000 Developer (Nhà phát triển) và 40 triệu người dùng. Ngoài ra cơ chế đồng thuận của Egritia là cơ chế DPOS cũng là một trong những cơ chế phát triển nhất và ổn định nhất hiện nay mà hầu hết các blockchain đang hướng đến. Với tiềm năng công nghệ cao và cộng đồng lớn mạnh tôi tin Egretia sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong tương lai".

Mục tiêu của dự án trong tương lai gần là xây dựng được hệ sinh thái gồm 200.000 nhà phát triển ứng dụng và hơn 1 tỉ thiết bị di động sử dụng nền tảng mới của HTML5 - Blockchain Egretia.

