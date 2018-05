Galaxy Note 9 của Samsung có thể ra mắt vào cuối tháng 7

Mặc dù Galaxy S9 gần đây đạt mốc 1 triệu máy bán ra tại Hàn Quốc nhưng doanh số sản phẩm được cho là tụt hậu so với kì vọng ban đầu của công ty. Chính vì vậy, gã khổng lồ smartphone sẽ tập trung vào việc ra mắt Galaxy Note 9 sắp tới.

Cụ thể, thông tin mới tuyên bố Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Note 9 sớm hơn một tháng so với bình thường, vào cuối tháng 7, và sản phẩm sẽ bắt đầu lên kệ vào giữa tháng 8. Quyết định này sẽ giúp Samsung cung cấp dòng sản phẩm smartphone cao cấp của mình trước một khoảng thời gian lớn hơn đáng kể so với lịch ra mắt của iPhone đời mới từ Apple – vốn theo truyền thống là tháng 9. Ngoài ra, khởi động sớm sẽ là bước đi an toàn của công ty liên quan đến hai sản phẩm hàng đầu mà công ty ra mắt vào năm sau.

Theo đó, báo cáo nhắc lại kế hoạch của Samsung trong việc ra mắt Galaxy S10 vào tháng Giêng với hi vọng tối ưu hóa tiềm năng bán hàng của thiết bị trong suốt phần còn lại của năm 2019. Bởi lẽ sau khi ra mắt Galaxy S10, nó có thể bị lu mờ bởi một sản phẩm mới từ Samsung. Đó là chiếc điện thoại có thể gập lại đầu tiên trên thị trường, dự kiến vào tháng 2 tại MWC 2019. Sau tất cả, sự xuất hiện của Galaxy Note 9 phần nào có thể làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Galaxy S10.

Samsung vẫn chưa đưa ra lời bình luận về lịch trình ra mắt cho Galaxy Note 9 nhưng chắc chắn khi điện thoại được phát hành, mọi người cần cân nhắc điều đó. Tuy nhiên, khi xem xét lượng thời gian còn lại, công ty Hàn Quốc vẫn có sự lựa chọn là gắn bó với lịch phát hành truyền thống.

Theo Tạp chí công nghệ.