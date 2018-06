HTC giới thiệu chiếc flagship mới nhất: HTC U12 plus

Ngày 23/05, HTC hôm nay giới thiệu HTC U12 plus, smartphone với công nghệ hàng đầu, thiết kế độc đáo tích hợp nhiều tính năng xuất sắc nhất.

HTC U12 plus định nghĩa lại cách bạn tương tác với điện thoại bằng trải nghiệm cảm ứng phản hồi mới. Edge Sense thế hệ thứ 2 biết được bạn đang sử dụng điện thoại bằng tay nào và điều chỉnh thông minh để bạn thoải mái thao tác. Hơn thế nữa, giờ đây ngoài cảm ứng cạnh viền, chúng tôi còn giới thiệu thêm thao tác gõ đúp và giữ 2 bên viền, nhờ đó bạn có thể thực hiện các tác vụ nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn chỉ với một tay.

Màu Xanh trong suốt khiến bạn trầm trồ về vẻ đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài, trong khi màu Đen gốm lại mang vẻ sang trọng, huyền bí, Đỏ quyến rũ lại mang đến sự khác lạ và nóng bỏng, tất cả đều có khả năng phản chiếu ánh sáng dưới góc nhìn khác nhau, một nét đặc trưng riêng của HTC.​

Với 4 máy ảnh, HTC U12 plus mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, cho bạn khả năng tuỳ biến, sáng tạo nghệ thuật không giới hạn. Những bức ảnh chụp và những thước phim đáng kinh ngạc với âm thanh cực chất, nổi bật hơn hẳn so với các máy ảnh khác. Thực tế là, HTC U12 plus đạt được 103 điểm từ DXOMARK, điểm số cao nhất trong ngành di động dành cho điện thoại có máy ảnh kép.

HTC U12 plus mang lại trải nghiệm âm thanh mà không thiết bị nào khác có được cho dù khi bạn sử dụng tai nghe USonic hay với hệ thống loa ngoài HTC BoomSound Hi-Fi edition. Công nghệ âm thanh Qualcomm aptX cũng được thiết kế để hỗ trợ truyền tải âm thanh không dây chất lượng cao 24 bit qua Bluetooth, giúp bảo đảm trải nghiệm âm thanh hoàn hảo cho riêng bạn.