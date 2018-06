Schneider Electric giới thiệu dòng biến tần thế hệ mới cho ngành máy

Schneider Electric, chuyên gia toàn cầu về quản lí năng lượng và tự động hóa, sẽ giới thiệu rộng rãi đến thị trường dòng biến tần cao cấp Altivar Machine ATV340 chuyên dụng trong ngành máy vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/2018 này. Được thiết kế để giúp tối ưu hóa cho việc lắp đặt, dòng biến tần Altivar Machine ATV340 với công suất từ 0.75 đến 75kW, mang đến những tính năng điều khiển mới nhất va cao cấp, dễ dàng tích hợp vào kiến trúc tự động hóa.

Biến tần Altivar Machine ATV340 phù hợp với hầu hết các lĩnh vực công nghiệp khác nhau cũng như các ứng dụng: Đóng gói, Vận chuyển vật liệu, Xử lí vật liệu và Cẩu trục.Giảm thời gian thiết kế máy. Khi sử dụng kiến trúc Schneider Electric EcoStruxure Machine, ATV340 đã được tích hợp sẵn trong thư viện TVDA (thử nghiệm, kiểm định, và được chuẩn hóa thành tài liệu) của kiến trúc này giúp rút ngắn thời gian thiết kế máy đáng kể.

Tính năng an toàn và bảo mật toàn diện, tích hợp sẵn chức năng STO (SIL3) và toàn bộ các chức năng an toàn, ATV340 đáp ứng và đạt được chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn máy EN ISO 13849-1 và EN 62061. ATV340 cũng đạt được chứng nhận an toàn mạng Achilles level 2 nhằm bảo vệ con người và tài nguyên trong khi vẫn đảm bảo việc vận hành liên tục.

Ổn định năng suất sản xuất, ATV340 vẫn có thể vận hành tốt trong môi trường có nhiều bụi, chấn động cao và nhiệt độ môi trường xung quanh lên đến 60ºC, đồng thời chức năng giám sát từ xa thông qua tích hợp sẵn chức năng web server hỗ trợ cho quá trình bảo trì dự phòng. Chức năng thay thiết bị lỗi (faulty device replacement- FDR) trong kiến trúc Schneider Electric EcoStruxure Machine thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian dừng máy.