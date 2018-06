Facebook Messenger sẽ tắt thông báo “bạn mới” gây phiền nhiễu

Theo PhoneArena, một trong những điều gây phiền nhiễu cho người dùng Facebook là mỗi khi họ chấp nhận một yêu cầu kết bạn, Facebook Messenger sẽ bật lên một thông báo rằng hai người hiện đã được kết nối trên Messenger.

Để xóa hội thoại tự động tạo ra, người dùng cần rời khỏi ứng dụng Facebook, truy cập Messenger và thực hiện thao tác xóa. Bản thân Facebook cũng thừa nhận sai lầm vì vậy công ty có ý định chỉnh sửa yếu tố này.

Cụ thể, Facebook sẽ sử dụng máy học để xem bạn có phải là loại người hành động với thao tác “Wave hi to new contact” với những người bạn mới hay không. Nếu bạn luôn loại bỏ chúng, nó sẽ ngừng đẩy tin nhắn yêu cầu chào bạn mới cho bạn.

Hiện tại, chi tiết về cách thức hoạt động cũng như thời điểm chính thức áp dụng của tính năng này vẫn chưa được công bố chi tiết.

Theo Thanh Niên.