Virus trên smartphone Android có thực sự gây nguy hiểm?

Bản thân Android là một hệ điều hành khá an toàn. Theo mặc định, tất cả các điện thoại Android chính đều có bộ nạp khởi động bị khóa để ngăn truy cập vào phân vùng hệ thống. Tùy chọn “sideloading” cho các ứng dụng không được phê duyệt cũng bị tắt theo mặc định.

Về cơ bản, bộ nạp khởi động và sideloading ứng dụng là những cách phổ biến nhất khiến mọi người bị nhiễm phần mềm độc hại trên thiết bị Android. May mắn là cả hai đều bị chặn theo mặc định. Trong khi đó thực tế là, hầu hết phần mềm độc hại Android chỉ có thể tấn công vào một số tính năng bảo mật mặc định bị tắt. Ngay cả khi bạn muốn tự do, làm nhiều hơn những gì mình muốn với điện thoại thì điều này không có nghĩa điện thoại bị suy yếu về an ninh.

Google luôn đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu trong việc phát triển Android

Google thậm chí còn làm cho sideloading ứng dụng an toàn hơn với Android Oreo, cho phép nó hoạt động trên cơ sở từng ứng dụng. Điều đó có nghĩa bạn có thể cho phép các ứng dụng được cài đặt từ một kho ứng dụng mà mình nghĩ an toàn, như Amazon Appstore, mà những kho khác không thể. Đây rõ ràng là một cách làm thực sự thông minh của Google.

Nói một cách đơn giản: nếu không bao giờ có kế hoạch mở khóa bộ nạp khởi động hoặc sideloading ứng dụng, bạn sẽ được bảo vệ từ trong chính hệ thống.

Điểm yếu của Android nằm ở đâu?

Google có một hệ thống tại chỗ giúp quét tất cả các ứng dụng trong Play Store. Nó được đặt tên là Google Play Protect nhằm luôn hoạt động quét phần mềm độc hại. Nhưng cũng giống như bất kì trình quét phần mềm độc hại nào, nó không hoàn hảo. Đó là lí do vì sao nhiều ứng dụng độc hại đã được tải về hàng chục ngàn lần trước khi được phát hiện, khiến nhiều người dùng cho rằng Android là một hệ điều hành kém an toàn.

Google Play Protect giúp bảo vệ bạn khỏi tải về các ứng dụng độc hại

Vì thế, về cơ bản thì tất cả những gì mà người dùng luôn cần chú ý đó là xem kĩ các ứng dụng mình tải. Đảm bảo đó là nhà phát triển hợp pháp, xem mô tả, ảnh chụp màn hình và đọc nhận xét.

Chính vì thế, đây là những điều bạn nên thực hiện trước khi cài đặt một ứng dụng nào đó, và tốt nhất là bạn chỉ nên tải phần mềm từ chính kho ứng dụng Google Play. Mọi thứ sẽ giúp bạn an toàn hơn, tránh các phần mềm độc hại dễ dàng hơn.

Không cần cài đặt ứng dụng chống virus cho Android

Nhiều công ty chống virus đã tận dụng sự cố virus của Android bằng cách phát hành ứng dụng quét phần mềm độc hại cho nền tảng này. Thế nhưng họ không thực sự tìm thấy bất kì thứ gì mà Google chưa biết, đặc biệt là sau khi nó vượt qua Google Play Protect.

Các ứng dụng bảo mật không thực sự cần thiết khi bạn đã có Google Play Protect

Tất nhiên, hầu hết các ứng dụng diệt virus trên Android cũng có thể làm việc khác như chặn cuộc gọi điện thoại spam, bảo vệ điện thoại khỏi bị đánh cắp... Đó là những lợi ích bổ sung, nhưng nhiều tính năng cũng đã được tích hợp sẵn trên Android.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng chống virus nếu ứng dụng giúp bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng tất cả những gì bạn thực sự đang làm là cho phép một số ứng dụng bên thứ ba sử dụng tài nguyên của điện thoại mà không mang lại nhiều ý nghĩa.

Theo Thanh Niên.