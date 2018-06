Nokia 7 Plus gặp rắc rối với bản cập nhật tháng 6

Nokia 7 Plus.

Google được biết mỗi tháng đều phát hành bản cập nhật bảo mật giúp khắc phục những lỗi phát sinh, cũng như giúp mang lại sự ổn định cho người dùng Android. Tuy nhiên, những bản cập nhật bảo mật mới phát hành đôi khi lại gây không ít sự cố khiến không ít người dùng ảnh hưởng và cảm thấy khó chịu.

Đơn cử, sau khi cập nhật bản OTA tháng 6 của Google, người dùng mẫu smartphone cao cấp Pixel 2 XLđã mất thời gian lâu hơn từ 2 đến 3 lần để đánh thức hoàn toàn chiếc smartphone của mình. Được biết, trước khi cập nhật bản OTA tháng 6, người dùng Pixel 2 XL chỉ mất tầm 1 giây để đánh thức chiếc Pixel 2 XL. Hiện tại, Google vẫn đang ráo riết tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi khó chịu nói trên.

Theo cập nhật mới nhất, đến lượt người dùng Nokia 7 Plus gặp rắc rối với bản cập nhật bảo mật tháng 6 từ Google. Qua những chia sẻ từ người dùng NokiaSupport và Android Police, có thể nhận thấy lượng người dùng gặp rắc rối với bản cập nhật bảo mật tháng 6 của Google đa phần đều đang sử dụng Android P Beta. Lỗi phát sinh sau khi những chiếc Nokia 7 Plus nhận được bản cập nhật bảo mật tháng 6 xoay quanh việc hệ thống bị treo một cách khó hiểu. Có ý kiến phản hồi cho rằng chiếc Nokia 7 Plus treo cứng ở logo Nokia thay vì “bung” ra giao diện Android quen thuộc.

May mắn là người dùng Nokia 7 Plus vẫn có cơ hội “quay ngược thời gian” để trở lại với bản Android Oreo bằng cách reset về trạng thái mặc định của nhà sản xuất. Hiện tại, nguyên nhân chính vẫn chưa được tìm ra. Người dùng Nokia 7 Plus trong giai đoạn này tốt nhất nên bỏ qua việc cập nhật bản vá bảo mật tháng 6 từ Google để tránh những lỗi khó chịu phát sinh.

Theo PCWorld VN.