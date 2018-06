iPhone X sắp có thêm phiên bản giá rẻ

Theo PhoneArena, lí do cho sức hấp dẫn của sản phẩm chính là vì nó dự kiến có giá rẻ hơn nhiều so với các mẫu iPhone X mới, bất chấp biến thể 2018 của iPhone X và X Plus được cho là có giá phải chăng hơn so với mong đợi. Ở mức giá hấp dẫn, người hâm mộ iPhone không quan tâm đến việc trả 1.000 USD cho một chiếc iPhone mới có thể chọn phiên bản sử dụng tấm nền LCD.

Không dừng lại ở đó, báo cáo từ Wall Street Journal mới đây cho biết Apple sẽ tiếp tục sản xuất iPhone giá phải chăng hơn trong tương lai gần, dường như xua tan đi những tin đồn về tương lai của iPhone sẽ là OLED. Apple hi vọng iPhone LCD mới sẽ chiếm phần lớn doanh thu trong mùa thu này, đó là điều được báo cáo nhiều lần trong quá khứ, lí do khiến công ty đặt lượng tấm nền LCD nổi trội hơn so với OLED.

Hơn nữa, Apple vẫn sẽ giữ phiên bản LCD của iPhone trong đội hình sản phẩm của mình ít nhất trong 1 năm nữa, và việc chuyển tất cả sang OLED sẽ chỉ diễn ra sớm nhất vào năm 2020 - thời điểm màn hình OLED sẽ giảm giá rất nhiều khi LG, Japan Display và những công ty khác hoàn thiện công nghệ OLED của họ.

Báo cáo cho thấy, Samsung là nhà cung cấp tấm nền OLED duy nhất cho iPhone 2017, và mỗi màn hình đều có giá hơn 100 USD. Trong khi đó, màn hình LCD có giá khoảng 40 USD. Những chi phí này được tính vào người tiêu dùng vì Apple luôn tìm cách giữ nguyên lợi nhuận khổng lồ của mình. Giá cao chính là lí do khiến iPhone X khó bán như những gì mà Apple kì vọng, bất chấp đây là chiếc iPhone bán chạy nhất của Apple trong 2 quý liên tiếp.

Cũng theo báo cáo, LG có khả năng cung cấp một lượng nhất định tấm nền OLED cho Apple trong năm nay, tuy nhiên Samsung vẫn là công ty hưởng lợi nhiều nhất từ iPhone OLED.

Về giá thành, mặc dù báo cáo trước đây cho biết phiên bản iPhone LCD có thể được bán với giá từ 550 USD, tuy nhiên thật khó để hi vọng cơ cấu giá này được Apple áp dụng khi công bố sản phẩm vào mùa thu. Mức giá hợp lí nhất cho sản phẩm sẽ từ 649 USD đến 699 USD, trong đó 699 USD là giá dành cho iPhone 8 hiện tại.

Theo Thanh Niên.