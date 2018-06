YouTube Music ra mắt, cạnh tranh với Apple Music và Spotify

Theo đó, YouTube Music và YouTube Premium đã chính thức ra mắt tại 17 quốc gia, bao gồm, Mỹ, Úc, New Zealand, Mexico, Hàn Quốc, Áo, Canada, Phần Lan và một số nước châu Âu. Hiện tại, dịch vụ này chưa hỗ trợ Việt Nam.

Theo PhoneArena, ứng dụng có video nhạc, đĩa đơn, album, bản phối lại, buổi biểu diễn trực tiếp và cover. Nó cũng sẽ mang đến cho người dùng những bản nhạc chỉ có thể tìm thấy trên YouTube. YouTube Music bao gồm các đề xuất không chỉ dựa trên loại nhạc bạn đã phát trước đây mà còn dựa trên vị trí hiện tại của bạn. Ví dụ YouTube Music sẽ cung cấp các bản nhạc cho phòng tập, hoặc êm dịu khi ở bãi biển…

Chức năng tìm kiếm thông minh của ứng dụng giúp bạn tìm các bài hát bằng cách sử dụng lời bài hát không chính xác hoặc gợi ý mơ hồ. Ví dụ yêu cầu “That space-themed Spice Girls song in the desert” sẽ nhận được liên kết để phát “Say You'll Be There”.

Phiên bản YouTube Music sẽ bị chèn quảng cáo, vì vậy người dùng có thể đăng kí phiên bản trả phí không có quảng cáo, hỗ trợ phát trong nền cũng như tải xuống nghe ngoại tuyến. Chi phí cho phiên bản YouTube Music Premium là 9,9 USD/tháng hoặc gói gia đình 14,99 USD/tháng/6 người.

Ngoài ra, YouTube Music Premium cũng có bản dùng thử miễn phí ba tháng và YouTube Premium cho phép dùng thử miễn phí một tháng.

Theo Thanh Niên.