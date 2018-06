Oppo Find X bản Lamborghini có mức giá “khủng bố”

Không giống như Find X thông thường, chiếc smartphone này của Oppo trở thành sản phẩm đầu tiên trang bị tính năng sạc nhanh Super VOOC - công nghệ mà Oppo công bố cách đây vài năm.

Thông qua Super VOOC, pin 3.400 mAh của máy có khả năng sạc đầy từ 0-100% chỉ trong 35 phút. Bộ sạc nhanh điển hình hiện nay thường chỉ có thể làm điều này với khoảng thời gian gấp đôi.

Ngay cả tốc độ sạc nhanh VOOC cơ bản có trong Find X cũng có vẻ chậm chạp hơn khi cùng khoảng thời gian, nó chỉ nạp được 75%. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Find X có pin 3.730 mAh lớn hơn.

Super VOOC cung cấp tốc độ sạc cực nhanh.

Về thiết kế, ấn bản Oppo Find X Automobili Lamborghini có vỏ làm bằng sợi carbon. Và dĩ nhiên là nó có huy hiệu Lamborghini. Bộ sạc Super VOOC cũng được gắn thương hiệu này và cáp USB-C có màu cam lôi cuốn.

Trọn bộ sản phẩm bên trong hộp đựng Oppo Find X Automobili Lamborghini.

Một điểm khác biệt nữa trong ấn bản đặc biệt này đó là nó trang bị bộ nhớ trong lên đến 512 GB, cao gấp đôi so với không gian lưu trữ trên phiên bản Find X. Vấn đề là giá bán của sản phẩm lên đến 1.700 EUR (khoảng 44,84 triệu đồng), cao hơn nhiều so với Oppo Find X chỉ có giá 1000 EUR (khoảng 26,4 triệu đồng). Tuy nhiên mức giá này vẫn thấp hơn so với ấn bản đặc biệt Porsche Mate RS Porsche của Huawei, có giá đến 2.100 EUR (55,4 triệu đồng) cho không gian lưu trữ 512 GB.

Theo Dân Việt.