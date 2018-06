Chiếc iPhone mà Steve Jobs ghét cay ghét đắng, giờ Apple lại đặt kì vọng lớn

Ba iPhone 2018 sẽ được ra mắt trong năm nay, bao gồm X, X Plus và 9?

Đồng sáng lập Apple từng công khai ghét cay ghét đắng đối với kích thước cỡ lớn dành cho một smartphone, bao gồm cả bút stylus. Còn nhớ khi giới thiệu iPhone đầu tiên, Steve Jobs đã chế nhạo những chiếc điện thoại màn hình lớn khi nó gây khó khăn cho việc cầm trên tay, dẫn đến không ai thèm mua sản phẩm này.

Nhưng giờ đây, chính công ty mà ông sáng lập đang đặt chỉ tiêu lớn vào những chiếc điện thoại này khi báo cáo cho biết, Apple đã đặt hàng 45 triệu tấm nền OLED co iPhone có kích thước màn hình 6,46 inch sắp tới. Apple được cho là khá lạc quan về tiềm năng bán hàng của chiếc điện thoại lớn nhất từ ​​trước tới nay mang tên iPhone X Plus.

Thông tin này không phải là quá bất ngờ trong bối cảnh doanh thu điện thoại màn hình lớn đang ngày càng tăng. Việc iPhone màn hình trên 6 inch ra mắt là phù hợp với xu hướng, trong khi con số 45 triệu tấm nền OLED 6,46 inch cho iPhone X Plus và 25 triệu tấm nền OLED 5,8 inch cho iPhone X là hoàn toàn có cơ sở. Bên cạnh đó công ty cũng đặt hàng khoảng 30 triệu tấm nền LCD 6,1 inch cho iPhone cơ bản có màn hình 6,1 inch.

Báo cáo đến từ ngành công nghiệp Hàn Quốc này hoàn toàn trái ngược với những gì mà các nhà phân tích ước tính về doanh số bán hàng 100 triệu dành cho iPhone LCD rẻ hơn. Tuy nhiên vì Apple có thể gặp phải vấn đề năng suất do tấm nền LCD bị hở sáng do chứa cụm máy ảnh TrueDepth, do đó hoạt động sản xuất của nó có thể bị chậm chạp, và iPhone OLED có thể phát hành trước bản LCD nếu sản lượng màn hình của JDI không cải thiện trong mùa hè này.

iPhone X Plus với màn hình OLED 6,46 inch sẽ được Apple đặt rất nhiều kì vọng.

Được biết iPhone X Plus 6,46 inch có thể là mẫu smartphone được quan tâm nhất của dòng sản phẩm iPhone 2018. Và báo cáo nói rằng các con số nói trên chỉ là dự kiến và nó có thể được điều chỉnh dựa vào phản ứng của người tiêu dùng kể từ khi sản phẩm phát hành vào tháng Chín.

Có rất ít chủ sở hữu iPhone sở hữu thiết bị cầm tay có tuổi đời dưới 2 năm chờ đợi để nâng cấp, do đó khi bộ ba sản phẩm iPhone mới ra mắt trong năm nay, nó có thể kích thích họ chi tiền để mua sản phẩm mới.

Theo Dân Việt.