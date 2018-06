Những ưu điểm đáng xem của Galaxy S9 so với LG G7 ThinQ

Như với tất cả các smartphone đang có trên thị trường, mỗi lựa chọn đều mang đến cho người dùng các ưu và nhược điểm riêng, mà dưới đây là các lợi thế mà Galaxy S9 có khi so sánh với LG G7 ThinQ.

Rẻ hơn so với LG G7 ThinQ

Trong khi Galaxy S9 với màn hình 5,8 inch chỉ có giá 16,45 triệu đồng thì bạn phải chi đến khoảng 17 triệu đồng để mua LG G7 ThinQ, điều này có nghĩa bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể để mua sắm những thứ khác.

Sử dụng công nghệ màn hình tốt hơn

Samsung sử dụng màn hình AMOLED, một loại công nghệ màn hình OLED, cho dòng sản phẩm Galaxy của mình và vượt trội hơn so với màn hình LCD trên LG G7 ThinQ theo mọi cách. Độ tương phản năng động hơn, màu sắc phong phú hơn và không ngốn pin, rất hữu ích cho các tính năng như Always on Display để hiển thị cho bạn thông tin cơ bản mà không cần đánh thức màn hình.

Màn hình AMOLED trên Galaxy S9 nổi bật hơn LG G7.

Có thiết kế tốt hơn

Đó là một vấn đề về sở thích cá nhân, nhưng thật khó để cho rằng Galaxy S9 trông không tốt hơn LG G7 ThinQ về yếu tố thiết kế. Các đường cong và màn hình edge-to-edge đặc biệt. Và sản phẩm cung cấp một cái nhìn cao cấp hơn một chút so với LG G7 ThinQ.

Trang bị loa âm thanh stereo

Âm thanh stereo tốt hơn mono. Mặc dù sản phẩm của LG có chất lượng âm thanh lớn và rõ nhưng nhìn chung chất lượng mono không được đánh giá cao như stereo khi nghe nhạc hoặc xem phim.

Âm thanh stereo có trên bộ đôi Galaxy S9 và S9+.

Camera tốt hơn

Samsung chỉ đơn giản là trang bị cho dòng Galaxy cao cấp của mình những công nghệ máy ảnh mới và tốt nhất của mình. LG G7 ThinQ cũng có một máy ảnh tốt nhưng các trải nghiệm về chất lượng ảnh chụp thì Galaxy S9 vẫn được đánh giá cao hơn.

Chất lượng ảnh chụp của Galaxy S9 được đánh giá tốt hơn so với LG G7 ThinQ.

Nếu thường xuyên zoom, Galaxy S9+ là lựa chọn tốt hơn

Ống kính phụ của Galaxy S9+ là loại cung cấp zoom quang 2x tốt hơn so với zoom kĩ thuật số trên LG G7 ThinQ và bất kì điện thoại nào khác sử dụng zoom kĩ thuật số, như Google Pixel 2.

Theo Dân Việt.