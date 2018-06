Ces Asia: Đột phá Công nghệ Phát triển Nhanh chóng như Tốc độ 5G

Ngày 18/06, Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Ces Asia 2018 vừa kết thúc, gây choáng ngợp với những đột phá công nghệ trên toàn cầu và được giới thiệu trong suốt thời gian ba ngày triển lãm. Một bước tiến mới về tiến bộ công nghệ đã được ra mắt xuyên suốt các lĩnh vực như công nghệ xe hơi, người máy, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), sức khoẻ số và nhiều lĩnh vực khác.

Với quy mô lớn hơn 24% so với năm trước, sự kiện được xây dựng như một không gian giàu tính trải nghiệm cho phép người tham dự những hiểu biết về tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ trên toàn thế giới. Là một sự kiện công nghệ hàng đầu thị trường Châu Á, Ces Asia sẽ một lần nữa trở lại Thượng Hải, Trung Quốc từ 11/06 đến 13/06 năm 2019.

Gary Shapiro, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp Hội Công Nghệ Tiêu Dùng (CTA) chia sẻ: “Liên kết dữ liệu 5G và trí tuệ nhân tạo (AI) đang kích thích sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ, thay đổi cách con người tương tác với công nghệ và thế giới xung quanh”. Ông nói thêm: “Thật tuyệt khi có thể chứng kiến công nghệ đang tái định nghĩa và tái phát minh với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ mới 6 tháng trước, chúng ta có mặt tại Ces với những công nghệ thay đổi cuộc sống. Tuần này, tôi đã có cơ hội chứng kiến chính công nghệ đó tái định nghĩa, tăng cường và xây dựng theo nhiều cách, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo (AI) và liên kết dữ liệu 5G cũng như những hình thức tân tiến mà các công nghệ này được thiết kế và triển khai.

Với 43.000 nhà triển lãm trên tổng số 46.000 người tham dự, bao gồm hơn 1.400 đại diện truyền thông trên toàn thế giới, tăng 20% so với tổng số người tham dự năm 2017, Ces Asia đã tạo lập nên một kỉ lục mới. Hơn 500 doanh nghiệp đã trình làng những đột phá công nghệ trên diện tích sàn 50,000 mét vuông; tăng 24% so với năm 2017 và gấp 2,5 lần so với sự kiện khai mạc năm 2015.

Chương trình bao gồm phiên thảo luận với các lãnh đạo thương hiệu chủ chốt bao gồm 360 Smart, Aptiv, Deloitte, Intel China, Leapmotor, Suning và TCL. Các phiên thảo luận đề cập đến nhiều chủ đề ngành khác nhau như di chuyển thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), người máy, thương mại điện tử, thành phố hiện đại, và phương tiện tự hành. Dưới đây là toàn bộ các dòng sản phẩm được nhắc đến trong hội nghị.

Các phiên thảo luận đã diễn ra trong 3 ngày. Các nhà lãnh đạo đến từ Tập đoàn Qualcomm Techonologies, và ZOL thảo luận về các dịch vụ và thiết bị mới, sẽ sớm được đưa ra thị trường với công nghệ 5G, mang đến những lợi ích và cơ hội mới đến từ công nghệ nhằm phục vụ lợi ích người tiêu dùng.

Ces ASIA là một trong những triển lãm thương mại lớn nhất châu Á và củng cố sự phát triển của Trung Quốc như một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng đổi mới. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập CESAsia.com.