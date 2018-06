Asus chính thức mở bán laptop siêu mỏng nhẹ ZenBook S (UX391)

ZenBook S (UX391) là mẫu máy tính xách tay thế hệ mới nhất của series sản phẩm ZenBook từng được Asus lần đầu giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm Computex cách đây không lâu.

Hiện tại, Asus đã chính thức giới thiệu và mở bán ZenBook S (UX391) tại thị trường Việt Nam. Là sản phẩm được vinh danh ở 3 hạng mục danh giá Best Choice of the Year, Best Choice Golden Award, Computex d&I awards tại sự kiện Computex 2018, ZenBook S là một trong những laptop cao cấp nhất của dòng ZenBook với thiết kế đẹp, siêu nhẹ chỉ 1 kg và mỏng 12,9mm. Asus ZenBook S (UX391) cũng mang phong cách "thiền" đặc trưng với họa tiết đường tròn đồng tâm cảm hứng Zen trên hai bản màu Xanh Biển Sâu và Đỏ Rượu Vang Burgundy. Đợt hàng đầu tiên về Việt Nam sẽ lên kệ với phiên bản màu xanh biển sâu.

So với các sản phẩm từng giới thiệu, Asus ZenBook S còn gây chú ý nhờ thiết kế bản lề ErgoLift giúp tự động nâng bàn phím lên góc 5,5 độ, cho trải nghiệm gõ phím thoải mái hơn trong khi thân máy được nâng lên giúp tăng cường luồng gió và tối ưu hiệu suất âm thanh.

ZenBook S (UX391) sang trọng siêu gọn với màn hình 13,3 inch không chỉ mang lại sự gọn nhẹ tuyệt vời, đồng thời được thử nghiệm và đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810G kết hợp cùng cấu hình mạnh với vi xử lí Intel Core i7-8550U, SSD lên đến 512 GB PCIe NVMe tốc độ cao nhanh gấp 6 lần SSD SATA M.2 thông thường và truyền tải lên đến 13,5 giờ1 thời lượng pin, giúp máy hoạt động cả ngày. Nhằm mang lại khả năng kết nối cực nhanh, hai trong ba cổng USB Type-C (USB-C) hỗ trợ Thunderbolt 3. ZenBook S chính là tuyệt phẩm có sự cân bằng tuyệt hảo giữa vẻ đẹp của thiết kế thông minh, sự cứng cáp và hiệu suất tuyệt hảo.

ZenBook S UX391 đi kèm với bộ phụ kiện gồm túi da, cáp chuyển HDMI và USB-A sẽ có mặt ở các đại lí trên toàn quốc với mức giá hấp dẫn chỉ 39,99 triệu đồng.

Theo PCWorld VN.