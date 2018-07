Rò rỉ hình ảnh bộ đôi Motorola One và One Power sắp ra mắt

Hình ảnh render của Motorola One (trái) và One Power

Nhiều khả năng Motorola đang lên kế hoạch ra mắt một dòng thiết bị hoàn toàn mới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn Android One, bao gồm bộ đôi Motorola One và One Power.

Báo cáo từ Androidheadlines cho thấy một số hình ảnh kết xuất đồ họa (render) của bộ đôi One đã bị rò rỉ, mặc dù thông tin về thông số kĩ thuật của chúng vẫn chưa được đưa ra. Thoạt nhìn, hai điện thoại gần giống hệt nhau nhưng có một vài khác biệt nhỏ.

Mặc dù cả hai điện thoại đều có hệ thống camera kép nhưng Motorola One tách các ống kính ra còn One Power được nối với nhau bằng một mảnh kính. Sự kết hợp của cả hai điện thoại cũng cho thấy One có mặt sau bằng kính hoặc bóng ở phía sau, trong khi One Power có mặt mờ. Cả hai đều có sẵn với các tùy chọn màu đen hoặc trắng.

One Power có thể sở hữu màn hình lớn hơn một chút so với One. Các tin đồn gần đây cho biết One Power là điện thoại trang bị notch ở phía trên và hơi mỏng. Dựa vào tên gọi sản phẩm, có thể tin rằng One Power là phiên bản có cấu hình mạnh mẽ hơn so với One.

Được biết bộ đôi này có thể được Motorola tiết lộ tại sự kiện được tổ chức chính tại trụ sở công ty đặt ở Chicago, Mỹ vào ngày 2/8 tới.

Theo Thanh Niên.