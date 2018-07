Vỏ bảo vệ đặc biệt giúp iPhone không bị bể khi rơi

Theo PhoneArena, ADcase trang bị pin cho các cảm biến sẽ phát hiện khi nào điện thoại đang bị rơi xuống đất. Nó có bề dày 4,9 mm và sẽ sớm được xuất hiện trên Kickstater dưới dạng kêu gọn vốn.

Trang web ADcase cho biết các mẫu sản phẩm được hỗ trợ khi nó ra mắt, bao gồm iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X.

Quay trở lại năm 2015, Apple đã đăng kí một bằng sáng chế về công nghệ có thể phát hiện khi iPhone bị rơi xuống đất dựa trên các cảm biến của thiết bị. Khi va chạm xảy ra, 4 miếng bảo vệ sẽ được xuất hiện ở 4 góc màn hình iPhone để bảo vệ nó. Điều này được mô tả khá giống với ADcase.

Vẫn chưa rõ thông tin về giá bán cũng như thời điểm ADcase xuất hiện trên Kickstarter, tuy nhiên một khi sản phẩm ra mắt sẽ nhận được sự quan tâm của không ít người dùng.

Theo Thanh Niên.