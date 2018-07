Samsung lộ điện thoại Android Go với RAM 3 GB, hứa hẹn giá rẻ

Samsung Experience sẽ là giao diện dành cho Android Go.

Nhiều điện thoại Android Go đã được tung ra thị trường trong thời gina qua, và phần lớn nó xuất hiện với trải nghiệm người dùng đơn giản. Sau khi chứng kiến nhiều đối thủ có điện thoại Android Go riêng, các rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung cũng quan tâm đến việc tung ra sản phẩm tương tự, nhưng nó sẽ cung cấp một cái nhìn hơi khác so với các đối thủ của mình.

Theo những hình ảnh mà SamMobile nhận được, chiếc điện thoại Android One sắp tới của Samsung sẽ mang trên mình giao diện người dùng Samsung Experience giống như các điện thoại khác từ công ty. Mặc dù điều đó không nhất thiết là xấu nhưng những người đã hi vọng cho một cái nhìn đơn giản của Android Go sẽ không nhận được nó.

Điện thoại sẽ chạy các ứng dụng của Google và sẽ không có ứng dụng trùng lặp tương tự đến từ Samsung, giúp giảm tải hệ thống nhằm tối ưu hóa thiết bị.

Chiếc điện thoại giá phải chăng này có thể thu hút thị trường đang phát triển.

Dĩ nhiên mọi thứ có thể thay đổi trước khi phát hành, và hiện tại cũng chưa rõ khi nào sản phẩm sẽ chính thức được ra mắt. Theo báo cáo, nó sẽ chạy phiên bản Go dựa trên nền tảng Android 8.1 cùng mức giá phải chăng.

Theo Dân Việt.