Sắp có điện thoại trang bị đến 9 camera

Theo TheVerge, báo cáo được đưa ra bởi tờ Washington Post cho thấy nguyên mẫu smartphone mà Light đang thử nghiệm có thể hoạt động, chứa đa ống kính có thể chụp ở chất lượng lên đến 16 MP, hứa hẹn cung cấp hiệu suất ánh sáng thấp và hiệu ứng độ sâu tốt hơn - vốn là điểm cần thiết để tạo ảnh chụp nền mờ trên các smartphone hiện nay.

Việc chuyển sang phát triển smartphone với máy ảnh đa ống kính được xem là lựa chọn đúng đắn của Light do máy ảnh L16 ban đầu của họ gặp khó khăn với các vấn đề như phần mềm kém và quan trọng hơn đó là không có nhiều lí do để chọn nó so với một smartphone tốt. Đặt công nghệ đa ống kính vào điện thoại riêng hoặc ở dạng cấp phép cho một công ty điện thoại khác sẽ khiến thiết bị thu hút khách hàng hơn so với chỉ đơn giản là một máy ảnh 2.000 USD.

Được biết công nghệ camera đang là cuộc chạy đua giữa các nhà sản xuất điện thoại, nơi người dùng đã có thể chứng kiến smartphone với 4 ống kính như Huawei P20 Pro hay HTC U12 Plus, thậm chí LG V40 cũng được đồn đại sẽ đi kèm 5 ống kính (2 trước và 3 sau) để nâng cao trải nghiệm chụp ảnh. Khi một smartphone có đến 9 ống kính máy ảnh, họ có thể thỏa sức chọn loại ống kính phù hợp nhất để chụp trong từng điều kiện cụ thể.

Một tin thú vị là báo cáo từ Washington Post chỉ ra rằng Light sẽ sớm công bố một smartphone với công nghệ máy ảnh của mình vào cuối năm nay.

Theo Thanh Niên.