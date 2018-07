Dell mang công nghệ tầm cao mới cùng Marvel Studios

Vào mùa hè này, Dell kết hợp cùng Marvel Studios ra mắt G Series – dòng laptop gaming trong bộ phim bom tấn Ant-man and The Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong). Với mong muốn tiếp cận và truyền cảm hứng đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam trong chương trình giáo dục STEM, Dell G Series xuất hiện trong phim với vai trò là “trợ thủ” đắc lực cho “siêu anh hùng”. Cùng diện mạo và hiệu năng mới, hình ảnh của G Series trong bộ phim này thể hiện sức mạnh và vai trò của công nghệ đối với cuộc sống con người.

Ở cuộc sống thực, con người có lẽ sẽ không thể theo kịp được sự tiến bộ của Hank Pym, nhưng Dell và Marvel Studios hi vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng đến con người, tiếp tục vượt qua những giới hạn mà các siêu anh hùng đã làm.

Marvel Studios kết hợp cùng với nhà cung cấp VFX - công ty cung cấp các dịch vụ sản xuất giải trí kĩ thuật số để sử dụng những công nghệ Dell trong việc sản xuất hiệu ứng hình ảnh trong phim. Trong đó, máy chủ Dell EMC PowerEdge và máy trạm Dell Precision đóng vai trò chủ chốt trong suốt các khâu vận hành sản xuất phim, nhờ hiệu năng mạnh và bộ nhớ lớn.

Người xem có thể bắt gặp được hình ảnh của Dell G Series và XPS 13 phiên bản mới trong Ant-man and The Wasp, với những màn thể hiện tuyệt vời và hình ảnh sắc nét. Những sản phẩm của Dell được xuất hiện rất nhiều trong các cảnh như phòng thí nghiệm của Hank Pym và các phòng bảo an X-CON. Quảng cáo mới nhất của bộ phim này sẽ được phát sóng tại Mỹ và Canada. Bên cạnh phim điện ảnh, Marvel cũng cho ra mắt bộ truyện tranh Ant-man and The Wasp được phát hành trên trang marvel.com/dell, bản in sẽ được phát hành thành bộ sưu tập và xuất bản tại các nước Mỹ, Úc, New Zealand, Anh, Ấn Độ và Brazil.

Gerri Tunnell - Phó giám đốc cấp cao phòng Tiếp thị giải pháp khách hàng của Dell phát biểu: “Chúng tôi rất vui được hợp tác với Marvel Studios trong bộ phim Người Kiến và Chiến Binh Ong, chứng minh được sức mạnh tuyệt vời của công nghệ. Dell và Marvel Studios đều có mục tiêu là truyền sức mạnh đến khách hàng, từ game thủ cho đến nghệ sĩ, công nghệ cao mang con người đến một tầm cao mới, cũng giống như Người Kiến và Chiến Binh Ong, dựa vào công nghệ để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.

Theo nghiên cứu của Dell, năm 2030, tư duy máy tính sẽ trở thành kĩ năng văn phòng vô cùng cần thiết. Để hỗ trợ cho thế hệ tương lai, Dell cam kết chi hơn 50 triệu đô la cho STEM – chương trình giáo dục khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học toàn cầu từ năm 2014.

Trong chương trình giảng dạy mùa hè của Đại học Marvel, các bạn trẻ sẽ được học theo chủ đề STEM với phương pháp vui vẻ và thu hút hơn. Chương trình sẽ bao gồm vô số video tìm hiểu sâu về công nghệ và khái niệm STEM thông qua truyện tranh với các nhân vật anh hùng Marvel. Marvel cũng sẽ cho ra mắt một vài video trong suốt mùa hè, bắt đầu từ 27 tháng 6 trên trang Marvel.com.

G3 được bán tại thị trường Việt Nam với cấu hình Intel Core i5-8300H, bộ nhớ 8 GB DDR4, ổ cứng SSD 256 GB, màn hình 15,6 inch FHD (1920x1080) IPS và card rời Graphics Nvidia GeForce GTX 1050 4G GDDR5, giá tham khảo là 22.990.000 đồng (đã bao gồm VAT).