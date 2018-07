Motorola tung smartphone Android Go đầu tiên, giá chưa tới 3 triệu đồng

Motorola vừa thông báo rằng Moto E5 Play sẽ được ra mắt ở châu Âu và châu Mỹ Latinh vào tháng này như một thiết bị chạy trên nền tảng Android Go. Moto E5 Play cũng bao gồm một số khác biệt chính so với Moto E5 Play phát hành tại Mỹ trước đó.

Chạy trên nền tảng Android Go có nghĩa Moto E5 Play mới chạy phiên bản Android Go tương đối sạch sẽ, bao gồm các biến thể Go của ứng dụng từ Google. Vì smartphone Android Go không cung cấp nhiều bộ nhớ nên các ứng dụng Go chiếm ít không gian so với phiên bản thông thường của chúng.

Phần mềm không phải là điều khác biệt duy nhất về Moto E5 Play mới. Chiếc điện thoại này cũng có màn hình 5,3 inch với tỉ lệ khung hình 18:9. Trong khi đó phiên bản Moto E5 Play thông thường đi kèm màn hình 5,2 inch với tỉ lệ khung hình 16:9 truyền thống và độ phân giải 720p.

Lượng RAM cũng sẽ khác nhau trên các phiên bản Moto E5 Play. Trong khi Android Go giới hạn các thiết bị đi kèm với RAM 1 GB thì Moto E5 Play thông thường có RAM đến 2 GB. Ngay cả bộ nhớ cũng khác nhau khi phiên bản Android Go có dung lượng 8 GB, còn bản thông thường trang bị 16 GB với khả năng mở rộng.

Điện thoại đi kèm nhiều tính năng được rút gọn so với bản gốc.

Các thứ khác bao gồm cả thiết kế dường như vẫn giữ nguyên. Thiết kế camera vẫn không thay đổi, bao gồm 8 MP ở phía sau và 5 MP ở phía trước. Cảm biến vân tay đặt ở phía sau và được ẩn trong logo Motorola.

Phiên bản Android Go của Moto E5 Play sẽ ra mắt tại châu Âu và châu Mỹ La tinh trong tháng này với giá bán 128 USD, khoảng 2,95 triệu đồng.

Theo Dân Việt.