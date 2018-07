Làm gì khi mất điện thoại hỗ trợ xác thực hai yếu tố?

Khi chiếc điện thoại quan trọng này của bạn bị đánh mất, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây để có thể tiếp tục đăng nhập các dịch vụ trực tuyến có lớp bảo mật bổ sung như đã nói.

Nhận lại số điện thoại

Nhà mạng của bạn có thể giúp bạn lấy lại số điện thoại mới để nhận lại mã xác thực. Sau khi có thẻ SIM từ nhà mạng (sẽ rất thuận lợi nếu là SIM chính chủ), hãy lấy thẻ SIM và gắn vào điện thoại là có thể tiếp nhận tin nhắn chứa mã xác thực gửi về.

Bạn cũng có thể chọn thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi từ số điện thoại cũ sang số điện thoại mới, nhưng vì điều này sẽ không hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn (có thể khắc phục bằng cách thiết lập tùy chọn đọc mã bảo mật trên các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ) nên cách tốt nhất là bạn lấy lại SIM cũ.

Bạn có thể lấy lại số SIM bằng cách liên hệ với nhà mạng nếu là chính chủ

Sử dụng mã khôi phục

Một số dịch vụ cung cấp mã khôi phục mà họ khuyến khích bạn in ra và lưu trữ an toàn ở đâu đó. Nếu đã in mã khôi phục cho tài khoản thì bạn có thể sử dụng chúng để đăng nhập vào tài khoản đó.

Mã xác thực có thể là cách để bạn sử dụng khôi phục lại tài khoản

Một số dịch vụ cho phép bạn nhập một số điện thoại khôi phục bổ để nhận mã. Nếu đã cung cấp số điện thoại khôi phục, bạn có thể nhận mã ở số đó để lấy lại quyền truy cập.

Tuy là biện pháp bảo mật không thực sự an toàn nhưng một số dịch vụ vẫn cho phép bạn loại bỏ xác thực 2 yếu tố thông qua email bằng cách gửi liên kết đến địa chỉ email đã đăng kí dịch vụ, nơi bạn nhấp qua một vài hộp thoại để xóa lớp bảo vệ.

Với ứng dụng xác thực trên điện thoại?

Nhiều dịch vụ bắt đầu cho phép nhận mã bảo mật từ một ứng dụng tạo mã trên điện thoại như Google Authenticator hoặc Authy. Ví dụ với Authy, bạn có thể chuyển mã khôi phục sang điện thoại mới hoặc truy cập chúng trong ứng dụng Authy trên máy tính.

Các ứng dụng xác thực có thể giúp lấy lại mã truy cập tài khoản của bạn

Một số dịch vụ còn cho phép đăng nhập sau khi đồng ý lời nhắc trên điện thoại, bao gồm Twitter, Facebook, Google và Microsoft. Nhưng đối với hầu hết các dịch vụ, sau khi bạn mất điện thoại sẽ không thể nhận được các mã bảo mật đó, lúc này bạn cần cung cấp một số loại bằng chứng cho thấy mình là chủ nhân của nó.

Bất kể dịch vụ nào bạn đang cố lấy lại quyền truy cập, chỉ cần thử đăng nhập và xem bạn đã sử dụng phương thức khôi phục nào. Về cơ bản chỉ cần lấy lại quyền truy cập số điện thoại, bạn sẽ lấy lại quyền truy cập vào hầu hết các tài khoản này.

Nếu không thể lấy số điện thoại và không có mã khôi phục hoặc phương thức khôi phục khác, bạn có thể cần phải liên hệ với dịch vụ khách hàng. Tất cả các tài khoản có xác thực 2 yếu tố đều có lựa chọn trợ giúp khi mất điện thoại hoặc mã khôi phục mà bạn có thể khai thác. Những gì bạn cần làm phụ thuộc vào các tùy chọn của nhà cung cấp và những gì bạn có sẵn.

Theo Thanh Niên.