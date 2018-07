Nhà mạng Ấn Độ có thể chặn các chức năng cơ bản trên iPhone

Báo cáo cho biết cơ quan quản lí viễn thông Ấn Độ (TRAI) yêu cầu Apple cho phép cài đặt ứng dụng di động mang tên Do Not Disturb nhằm hỗ trợ người dùng báo cáo các cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, hay spam. Mặc dù chức năng ứng dụng là hợp lí nhưng Apple cho rằng nó đã vi phạm chính sách bảo mật của công ty do thực tế là nó cho phép chính phủ truy cập vào nhật kí cuộc gọi và tin nhắn văn bản của khách hàng.

Sự bất đồng với chính phủ Ấn Độ bắt đầu năm ngoái, nhưng chính phủ Ấn Độ đã cho Apple thêm thời gian để có một số giải thích cơ bản về ứng dụng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018 thì Apple cho biết ứng dụng thực sự vi phạm lập trường bảo vệ riêng tư của công ty.

TRAI rất mực mình khi thực hiện các thủ tục tố tụng nhắm vào Apple, buộc công ty phải sử dụng ứng dụng hiện có hoặc giúp phát triển một ứng dụng cho iOS. Giờ đây, TRAI thậm chí còn đi bước xa hơn bằng cách yêu cầu nhà mạng chặn hỗ trợ iPhone. Điều này về cơ bản khiến tất cả các iPhone được bán ở Ấn Độ trở nên vô nghĩa khi kết nối với mạng viễn thông nước này.

“Phải đối mặt với việc ngừng hoạt động sắp tới, Apple sẽ phải cung cấp một giải pháp theo yêu cầu của TRAI, sau khi Google đã đồng ý cho phép cài đặt ứng dụng Do-Not-Disturb trên nền tảng Android của mình”, TRAI cho biết.

Theo một báo cáo gần đây, Apple đã gặp khó khăn trong việc phát triển thương hiệu của mình ở Ấn Độ. Gần đây, 3 thành viên của nhóm điều hành của Apple ở Ấn Độ đã rời công ty. Các giám đốc điều hành này bao gồm giám đốc bán hàng và phân phối tại Apple; người đứng đầu các kênh thương mại và doanh nghiệp giữa thị trường; và người đứng đầu doanh số của nhà mạng. Đội ngũ bán hàng Ấn Độ của Apple đang tái cấu trúc như là kết quả của việc này.

Hiện tại, Apple chỉ chiếm 2% thị phần ở Ấn Độ. Theo báo cáo, hãng chỉ bán được 3,2 triệu chiếc iPhone trong năm ngoái, và có thể đang trên đà bán thậm chí ít hơn vào năm 2018. Trong nửa đầu năm nay, Apple đã bán được chưa đến 1 triệu chiếc iPhone ở Ấn Độ.

Mặc dù vậy, việc iPhone được sản xuất trong nước cũng như mở trung tâm phát triển ứng dụng địa phương sẽ khiến Apple có thể mở rộng số lượng người dùng iOS ở quốc gia này.

