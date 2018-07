Với giá 7 triệu đồng, nên chọn Galaxy J8 hay iPhone 6 Plus?

iPhone 6 Plus mang phong cách truyền thống của Apple.

Thiết kế

Sẽ là hơi kệch cỡm khi so sánh Galaxy J8 của Samsung với iPhone 6 Plus của Apple. Bởi lẽ, sản phẩm của “Nhà Táo” đã ra mắt cách đây 3 năm, độ thẩm mĩ chắc chắn đã không còn đúng chuẩn hiện đại. Tuy nhiên, khi cầm cả hai chiếc smartphone này trên tay, người dùng sẽ thấy được chúng đều rất tinh tế và toát lên vẻ sang trọng.

Trong khi Galaxy J8 2018 được cập nhật những chuẩn thiết kế mới nhất: viền màn hình siêu mỏng, màn hình tỉ lệ mới – 18,5:9 thì iPhone 6 Plus vẫn giữ nguyên phong cách cũ với phím Home vật lí, viền màn hình dày, tỉ lệ màn hình 16:9 truyền thống. Tuy nhiên, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất ở vẻ ngoài giữa hai chiếc smartphone chính là lớp vỏ bảo vệ. Khi mà iPhone 6 Plus sử dụng vỏ nhôm sang trọng, thì Galaxy J8 chỉ là vỏ Polycarbonate.

Galaxy J8 với thiết kế tràn viền.

Xét về trải nghiệm, chắc chắn người dùng sẽ cảm thấy thoải mái trên màn hình 6 inch của Galaxy J8 hơn vì màn hình của iPhone 6 Plus chỉ dừng ở kích cỡ 5,5 inch. Màn hình lớn sẽ có nhiều ưu thế: sử dùng đa nhiệm thuận lợi, xem phim và chơi game “chất” hơn, đọc tài liệu nhanh hơn. Bù lại, màn hình nhỏ hơn cũng giúp việc sử dụng bằng một tay dễ dàng hơn.

Ưu thế khác của chiếc smartphone tầm trung mới là công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos mới, mang lại âm thanh chân thực và chất lượng hơn rất nhiều. Đây là điều mà sản phẩm của “Nhà Táo” vẫn chưa sở hữu.

Phần mềm và tính năng

Do được ra đời sau nên Galaxy J8 được cài đặt sẵn phiên bản Android 8.0 Oreo mới nhất. Nhờ vậy, giao diện người dùng cũng trở nên trực quan và khoa học hơn bao giờ hết. Đó là chưa kể chiếc smartphone này còn có tới 2 lớp bảo mật: quét dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt, giúp người dùng bảo vệ dữ liệu của mình an toàn hơn.

Cảm biến vân tay của Galaxy J8 đặt ở mặt sau.

Mặt khác, iPhone 6 Plus chỉ có duy nhất cảm biến vân tay ở phím Home. Tuy có độ nhạy cao nhưng cũng sẽ có một số bất lợi khi người dùng đeo găng tay hoặc không thể sử dụng tay. Bù lại, phần lớn iPhone đều đã được cập nhật lên hệ điều hành iOS 11, trong đó có iPhone 6 Plus nên trải nghiệm cũng không quá tệ.

Cấu hình

Về hiệu suất, có thể nói sức mạnh của Galaxy J8 nhỉnh hơn một chút so với iPhone 6 Plus. Thiết bị của Samsung được trang bị chip Snapdragon 450 tốc độ 1,8 GHz còn “đối thủ” của nó chỉ mang chip A8 tốc độ 1,5 GHz. Điểm mạnh của Galaxy J8 là bộ lưu trữ lớn hơn :RAM 3 GB; ROM 32 GB, gần như gấp đôi phiên bản iPhone 6 Plus cùng mức giá với RAM 1 GB; ROM 16 GB.

Thêm nữa, iPhone còn không cho phép người dùng mở rộng dung lượng qua thẻ nhớ còn Galaxy J8 lại hỗ trợ mở rộng dung lượng lên tới 256 GB. Đây rõ ràng là một lợi thế lớn với những ai thường xuyên chơi game hay cần dung lượng bộ nhớ lớn!

Camera

Cập nhật những xu hướng mới nhất, giờ đây thiết lập camera sau kép đã lan xuống phân khúc tầm trung, trong đó có Galaxy J8 của Samsung. Nhà sản xuất này ưu ái tích hợp cho thiết bị của mình cụm camera kép gồm: một cảm biến 16MP (khẩu độ f/1.7) và một cảm biến 5MP (khẩu độ f/1.9), cho phép chụp ảnh chân dung xóa phông ấn tượng. Không chỉ vậy, trên cả camera selfie 16MP, người dùng cũng có thể chèn phông theo ý thích và đính kèm thêm những hình ảnh động AR ngộ nghĩnh.

Camera của Galaxy J8 cũng "chất" hơn.

Đáng tiếc, đây lại là những gì iPhone 6 Plus còn thiếu. Chiếc iPhone này chỉ có camera trước và sau có độ phân giải thấp, lần lượt là 1,2MP và 8MP, chỉ có khả năng lấy nét nhanh đơn thuần và không có chức năng độc đáo gì thêm.

Pin

Một lần nữa, ưu thế lại nghiêng về phía sản phẩm mới của nhà sản xuất Hàn Quốc. Samsung tích hợp cho thiết bị của mình viên pin dung lượng 3500 mAh. Khi được quản lí hiệu năng bởi chip của nó, thời lượng có thể kéo dài cả ngày. Trong khi iPhone 6 Plus chỉ có viên pin 2915 mAh, nhưng nên nhớ rằng với phần mềm tối ưu chắc chắn pin của iPhone 6 Plus cũng không thua kém là bao so với đối thủ.

Giá bán

iPhone 6 Plus và hộp đựng.

Tại thị trường trong nước, Galaxy J8 có giá bán 7,29 triệu đồng. Với những gì mà chiếc smartphone Android này sở hữu, chỉ những tín đồ thật trung thành với Apple mới có thể khước từ sức hấp dẫn của thiết bị và chọn iPhone 6 Plus với hơn 3 năm tuổi với cùng mức giá.

Theo Dân Việt.