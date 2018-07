Smartphone hỗ trợ 5G đầu tiên sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Vào ngày 23/07 vừa qua, Qualcomm đã thông báo đạt được một “bước đột phá” mới. Hãng này đã sản xuất thành công ăng- ten 5G đầu tiên trên thế giới, sẽ cho phép điện thoại thông minh 5G đầu tiên ra mắt sớm nhất vào nửa đầu năm 2019.

Để đạt được thành tựu này, công ty đã khai thác lợi thế từ các sóng milimet mạnh mẽ (mmWaves), giúp cho tốc độ kết nối di động nhanh hơn nhiều lần so với mạng 4G hiện tại. Qualcomm đã vượt qua một số rào cản công nghệ khó khăn bao gồm độ nhiễu cao và ngăn cản những chùm tia không cho mmWaves di chuyển trên những khoảng cách xa hơn.

Ăng-ten mới có kích thước rất nhỏ và sẽ hoạt động cùng với modem Qualcomm X50 5G. Hiện tại, công ty đã gửi mẫu tới nhiều khách hàng là các nhà sản xuất smartphone. Điều đó có nghĩa là nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, điện thoại thông minh (có thể là Galaxy S10) vào năm tới thực sự có thể đi kèm với kết nối 5G.

Chỉ sang năm, mạng 5G sẽ có mặt trên thị trường.

Các thiết bị 5G tương lai sẽ hỗ trợ tốc độ không chỉ nhanh hơn nhiều lần so với 4G mà còn nhanh hơn đáng kể so với những gì người dùng đang trải nghiệm từ nhà cung cấp Internet tại nhà. Qualcomm là một trong những công ty đầu tiên thương mại hóa thành công modem 4G trên thực tế và hi vọng thành công này sẽ lặp lại với mạng 5G.

Ông Cristiano Amon, Chủ tịch Qualcomm cho biết:“Với 5G, người tiêu dùng có thể mong đợi tốc độ Internet gigabit với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong bàn tay, điều này giúp cuộc cách mạng hóa trải nghiệm di động”,

Qualcomm luôn đi đầu về công nghệ kết nối không dây.

Ngoài ra, bà Sherif Hanna, Giám đốc tiếp thị sản phẩm của Qualcomm còn khẳng định thêm: "Rất khó có thể sử dụng sóng milimet cho thiết bị di động" nhưng các mô-đun mới của Qualcomm là "một bước đột phá về công nghệ, sẽ cho phép một thế hệ mạng mới cung cấp tốc độ internet nhanh hơn bất cứ mọi mạng không dây trước đây".

Về lí thuyết, tốc độ tải xuống tối đa của điện thoại 5G là 5Gbps. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ cần các thiết bị hỗ trợ có tốc độ tải xuống 1,4Gbps đã là cực nhanh. Trong khi đó, hiện tại người dùng chỉ có tốc độ tải xuống trung bình khoảng 70Mbps ở mạng 4G. Ưu điểm lớn khác của 5G mmWaves là chúng hoạt động tốt ở những khu vực đông dân cư, nghĩa là tốc độ có thể duy trì ở những thành phố lớn và dày đặc như New York (Mỹ).

Modem ăng ten mới của Qualcomm.

Tên mã của thành phần ăng ten đột phá mà Qualcomm vừa công bố là QTM052, và về mặt kĩ thuật, nó sẽ hỗ trợ băng thông lên đến 800 MHz trong khoảng 26.5-29.5 GHz (n257), cũng như 27.5-28.35 GHz (n261) và 37-40 GHz (n260) mmWave. Bốn ăng-ten này có thể được tích hợp trong modem Qualcomm X50 sẽ xuất hiện trong các điện thoại thông minh 5G sắp tới.

Việc tích hợp nhiều ăng-ten như vậy rất quan trọng vì mmWaves quá nhạy cảm nên người dùng chỉ cần đặt tay nơi đặt ăng-ten là có thể chặn tín hiệu. Vì vậy, các nhà sản xuất smartphone sẽ phải truyền ăng-ten đến các phần khác nhau của điện thoại để tín hiệu có thể đi qua một phần khác của thiết bị.

Thành công lớn của Qualcomm trong ăng-ten và mmWaves là kết hợp những sóng nhỏ bé đó vào một chùm tia đơn - công nghệ có tên là “Beam forming”. Trong khi tín hiệu 4G truyền thống được gửi trực tiếp tới tháp 4G, việc gửi mmWave trực tiếp tới tháp di động sẽ không có hiệu quả vì các sóng đó quá ngắn và bị chặn dễ dàng bởi cây và tường. Với một chùm sóng, Qualcomm đã tạo ra một tín hiệu có thể di chuyển lên đến 200 mét (656 feet) và lượn qua các đường cong xung quanh các tòa nhà.

Tín hiệu mà tháp nhận được chỉ có thể từ một ăng-ten nhưng khi có nhiều anten đồng nghĩa với việc tháp có thể giám sát khi tín hiệu từ ăng-ten đó bị gián đoạn và nhanh chóng chuyển sang ăng-ten dự phòng trong điện thoại của người dùng. Do đó, người dùng sẽ không bị gián đoạn tín hiệu khi đang trải nghiệm.

Tất nhiên, 5G vẫn còn rất xa tầm với của người dùng. Các nhà mạng phải xây dựng mạng lưới, phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn,.. Trong tương lai không xa, chúng sẽ được khắc phục hết và mang lại tiện ích lớn lao tới toàn bộ người dùng.

Theo Dân Việt.