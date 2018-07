iPhone X hàng cũ, giá thấp, đổ về Việt Nam

Gần đây, các cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone xách tay ở Hà Nội, TP HCM bày bán nhiều mẫu iPhone X đã qua sử dụng, giá chưa tới 20 triệu đồng.

Ví dụ, iPhone X bản 64 GB hàng cũ chỉ khoảng 20 triệu đồng, rẻ hơn hàng tân trang CPO (Certified Pre-Owned) khoảng 2,5 triệu đồng, thấp hơn máy mới 100% khoảng 4 triệu đồng và rẻ hơn hàng chính hãng 5 triệu đồng.

Bản 256 GB giá xấp xỉ 22 triệu đồng, chênh lệch khoảng 5 đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản dung lượng cao này khó mua hơn bản 64 GB vì không phải cửa hàng nào cũng có.

Đặc điểm nhận biết của loại hàng cũ này là được các cửa hàng dán mác "hàng 99%". Về hình thức, chúng trông như máy mới, viền còn bóng và ít trầy xước, nhưng không có hộp đựng. Đa phần các cửa hàng đều bán máy không, tuỳ từng nơi, người mua được tặng thêm phụ kiện gồm cáp và sạc.

Chủ một cửa hàng ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, iPhone X đã qua sử dụng mới rộ lên ở thị trường xách tay gần đây, số lượng về nhiều và nguồn hàng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc dù tên mã LL/A - xuất xứ từ thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, sức tiêu thụ của loại hàng này vẫn kém so với các đời máy cũ hơn như iPhone 7, 7 Plus hay 6s. Nguyên nhân là do giá vẫn còn cao so với mặt bằng chung của smartphone cao cấp. Với số tiền khoảng 20 triệu đồng, iPhone X cũ vẫn đắt hơn nhiều mẫu smartphone Android cao cấp như Galaxy S9 hay Note8.... Người mua nếu có, thường là người đã quen dùng và biết rõ loại hàng này, quản lí một cửa hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) lí giải.

Chi phí sửa chữa iPhone X khi gặp trục trặc tốn kém hơn nhiều các mẫu iPhone đời trước.

Trong khi đó, với kinh nghiệm của những người chơi smartphone lâu năm, so với iPhone qua sử dụng nói chung và với iPhone X nói riêng, người dùng phải để ý kĩ về chất lượng và chính sách bảo hành. Ngoài giá trị máy cao, việc sử dụng công nghệ màn hình kiểu mới, cảm biến quét khuôn mặt khiến cho việc sửa chữa iPhone X rất kém. Ví dụ, thay màn hình hết 7 đến 8 triệu đồng - ngang với tiền mua một chiếc iPhone 7; thay mặt kính cũng mất tới 2 đến 3 triệu đồng, trong khi iPhone thông thường chỉ vài trăm nghìn đồng.

Bên cạnh đó, iPhone X mới chỉ có mặt trên thị trường từ tháng 11 năm ngoái. Nên khi lựa chọn máy qua sử dụng người dùng nên dùng số IMEI hoặc serial để kiểm tra thông tin bảo hành trên website của Apple, tránh mua phải máy bị dính IMEI đỏ đã qua sửa chữa hoặc hàng ăn cắp... Cuối cùng, nên yêu cầu xoá hết dữ liệu, reset toàn bộ máy về tình trạng nguyên gốc để kiểm tra xem có đúng là phiên bản quốc tế hay không.

Theo Số Hoá.