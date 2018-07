Garmin ra mắt Fenix 5 Plus series hỗ trợ leo núi

Hôm nay (26/7), hãng thiết bị thông thông minh nổi tiếng thế giới Garmin đã chính thức giới thiệu đến người dùng Việt Nam dòng sản phẩm cao cấp mới nhất có tích hợp thêm tính năng phát nhạc hiện đại, bao gồm Fenix 5 Plus series và vívoactive 3 Music.

Fenix 5 Plus series là phiên bản đặc biệt nằm trong phân khúc mở rộng đầu tiên của Garmin, được phát triển từ chính dòng Fenix 5 series. Tương tự “người tiền nhiệm”, Fenix 5 Plus series có 3 phiên bản cấu hình tùy chọn, bao gồm Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus và Fenix 5X Plus.

Về thiết kế, Fenix 5 Plus series có ngoại hình mạnh mẽ với đường kính màn hình hiển thị từ 42-51mm, hỗ trợ chống chói và chống nước chuẩn 10ATM (100 mét). Trong đó, Fenix 5S Plus có kích thước màn hình là 42mm, Fenix 5 Plus là 47mm và Fenix 5X Plus là 51mm.

Ông Engelhard Al Sundoro, Giám đốc điều hành Garmin khu vực Đông Nam Á chia sẻ: “Các tính năng được tích hợp trong dòng Plus mới dựa trên những nghiên cứu về các mong muốn và nhu cầu của người dùng trong quá trình luyện tập. Việc này sẽ giúp cắt giảm sự phụ thuộc của người dùng vào điện thoại thông minh và ví tiền, để quá trình tập luyện được diễn ra hiệu quả và trọn vẹn hơn.”

Fenix 5 Plus series có sự phát triển về ngoại hình mạnh mẽ, tích hợp thêm khả năng phát nhạc thông qua tai nghe bluetooth, bản đồ địa hình định tuyến và nhấn mạnh sự khác biệt với tính năng Pluse Ox Acclimation thông minh, một cảm biến mới trong việc đo lường độ bảo hòa oxy trong máu, giúp người dùng xác định được mức giới hạn chịu đựng độ cao của cơ thể và hỗ trợ theo dõi bộ môn leo núi.

Thiết bị có dung lượng bộ nhớ 16 GB với khả năng lưu trữ bản đồ TOPO và dữ liệu theo dõi hoạt động cùng sức chứa đến 500 bài hát ngoại tuyến thông qua iHeartRadio, Deezer hoặc sao chép từ máy tính.

Nếu các dòng sản phẩm trước có khả năng định vị được thiết lập thông qua tín hiệu vệ tinh GPS và GLONASS thì đến thế hệ Plus đã được bổ sung thêm chipset GPS Galileo mới, cho độ chính xác cao hơn. Kết hợp với định tuyến TrendlineTM thu được từ hệ thống dữ liệu Garmin ConnectTM giúp người dùng tham khảo những tuyến đường tốt nhất đã được đi trước đó từ những người dùng khác trong cộng đồng Gannin chia sẻ.

Ngoài ra, Fenix 5X Plus còn được hỗ trợ cảm biến xung Pulse Ox trên cổ tay để đánh giá mức độ bảo hòa oxy trong máu. Tính năng này cũng hỗ trợ kèm thêm ClimbPro để cung cấp các dữ liệu leo theo thời gian về độ dốc, khoảng cách, độ cao,… từ đó, tạo ra cơ sở khoa học giúp người đeo đạt thành tích tốt và duy trì sức khỏe.

Fenix 5 Plus series là dòng sản phẩm sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất của Garmin. Cụ thể, Fenix 5X Plus có thể có thời lượng pin cao nhất với tối đa 18 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và tối đa 11 giờ ở chế độ GPS và âm nhạc. Tiếp đến là Fenix 5 Plus có thể có thời lượng pin tối đa 10 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và tối đa 7 giờ ở chế độ GPS và âm nhạc. Cuối cùng là “em út” Fenix 5S Plus có thời lượng pin hoạt động trong 6 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, 10 giờ ở chế độ GPS và 4 giờ ở chế độ GPS và âm nhạc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tận dụng chế độ tiết kiệm điện UltraTracTM để kéo dài tuổi thọ pin.

Tất cả các thiết bị đều có khả năng kết nối nhận thông báo từ smartphone, tùy chỉnh giao diện đông hồ với các dây QuickFit® cũng như tính năng chia sẻ Garmin ConnectTM. Bên cạnh đó, Fenix 5 Plus series còn có chế độ bảo mật với tùy chọn cho phép ẩn nội dung thông báo từ điện thoại thông minh trên mặt đồng hồ cho đến khi người dùng nhân nút thao tảc hoặc xoay cổ tay.

Hiện tại, các sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam qua nhà phân phối Synnex FPT với mức giá bán từ 7,99 đến 26,99 triệu đồng.

Theo Tạp chí công nghệ.