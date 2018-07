Huawei Nova 3i siêu phẩm 4 camera AI ra mắt tại Việt Nam

Ngày 25/07, Huawei chính thức ra mắt Huawei Nova 3i, thế hệ thứ ba thuộc dòng Nova dành cho giới trẻ năng động, tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm này kế thừa tính thời trang của người tiền nhiệm đồng thời đem lại trải nghiệm chụp ảnh độc đáo với bộ 4 camera AI.

Màu sắc độc đáo của Huawei Nova 3i được tạo ra từ lớp phim có kết cấu đặc biệt ngay dưới tấm kính mặt lưng. Sáng tạo này mang lại cho Nova 3i vẻ ngoài độc đáo nhưng cũng đầy lãng mạn. Nova 3i được trang bị màn hình FullView 6.3 inch, bộ 4 camera có độ phân giải cao: hai camera phía trước lần lượt là 24MP và 2MP, hai camera phía sau lần lượt là 16MP và 2MP, đồng thời sở hữu chipset Kirin 710 tích hợp công nghệ AI, cùng phiên bản EMUI 8.2 mới nhất.

Huawei Nova 3i được trang bị camera kép phía trước với độ phân giải 24MP và 2MP. Camera chính 24MP được thiết kế bắt trọn từng chi tiết với khẩu độ 2.0, trong khi camera phụ 2MP ghi nhận thông số chiều sâu bằng việc sử dụng công cụ chuyên biệt. Hai camera này hỗ trợ nhau tạo ra hiệu ứng xóa phông chân thực đến đáng kinh ngạc. Thêm vào đó, Huawei Nova 3i có thể nhận diện hơn 200 bối cảnh thuộc 8 danh mục như Trời xanh, Cây cỏ, Bãi biển,… từ đó áp dụng chế độ chụp ảnh tối ưu cho từng bối cảnh song song với việc điều chỉnh làm đẹp chủ thể.

Chiếc điện thoại Nova thế hệ thứ 3 này hỗ trợ 5 hiệu ứng ánh sáng chuẩn studio bao gồm ánh sáng tản (soft lighting), ánh sáng tạo cánh bướm (butterfly lighting), ánh sáng sân khấu (stage lighting), ánh sáng tách (split lighting), và ánh sáng cổ điển (classic lighting). Huawei Nova 3i có thể định vị được 5 đặc điểm nổi bật trên gương mặt một cách chính xác và tạo ra một mô hình 3D, sau đó được sử dụng để xác định các khu vực cần trợ sáng và làm đẹp.

Trong thế giới mà con người ngày càng trở nên thoải mái với việc giao tiếp bằng những đoạn video ngắn, chức năng quay siêu chậm với tốc độ 480 khung hình/giây của Huawei Nova 3i cho phép người dùng dễ dàng nắm bắt và chia sẻ những khoảnh khắc lướt qua, dù đó là những hoạt động siêu nhanh. Không những thế, chức năng AI machine learning của Huawei Nova 3i còn hỗ trợ tính năng 3D Qmoji vui nhộn, có thể biến gương mặt người dùng thành hình ảnh kĩ thuật số.

Huawei Nova 3i sử dụng thế hệ màn hình tràn viền mới nhất - 6.3 inch, độ phân giải Full HD+ (2340x1080) tỉ lệ 19.5:9. Các thông số này giúp màn hình hiển thị hình ảnh to rõ và sắc nét hơn trong khi thiết kế trông thanh mảnh hơn so với các sản phẩm thuộc thế hệ trước. Một tính năng nâng cấp khác là khả năng tái hiện màu sắc: sản phẩm thế hệ mới này có tỉ lệ dải màu lên đến 85%, tăng 10% so với người tiền nhiệm, đem lại trải nghiệm màn hình tuyệt vời.

Mặt trước của Huawei Nova 3i có thiết kế đối xứng và đầy tính thẩm mĩ - loa trong được ẩn khéo léo, phía sau là mặt lưng kính tuyệt đẹp được gắn chắc chắn vào phần khung máy làm bằng hợp kim cứng cáp. Phần kính này hòa quyện vào khung máy khiến cho sản phẩm với màn hình 6,3 inch có được dáng dấp mảnh dẻ, đem lại cảm giác vượt trội khi nắm giữ trong tay.

Hiệu ứng chuyển màu tím Iris Purple toát ra năng lượng techno mạnh mẽ, nổi bật trên lớp nền vân đặc biệt bên dưới lớp kính cong. Sắc tím và xanh hòa quyện hoàn hảo cùng sự tương phản như ánh đèn neon tạo ra sắc màu phong cách viễn tưởng hợp thời.

Một mặt, Huawei đảm bảo được trải nghiệm cao cấp cho người dùng khi sử dụng công nghệ AI với chipset Kirin 710 đầy uy lực. Mặt khác, Huawei đã kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh trên giao diện EMUI – chứa đựng tất cả các ứng dụng như AI shopping, AI gallery, AI communication và hơn thế nữa. Tất cả vì sự tiện lợi của người dùng.

Huawei Nova 3i còn hỗ trợ chế độ chơi game có thể thúc đẩy hiệu năng của chipset đến tối đa, đồng thời ngăn chặn các thông báo hệ thống không thật sự quan trọng và các cuộc gọi có thể làm gián đoạn trải nghiệm của game thủ. Bên cạnh đó, ngoài việc hỗ trợ chipset Kirin 710 và RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB, Huawei Nova 3i còn dùng GPU Turbo để tối ưu hóa khả năng xử lí đồ họa. GPU Turbo là công nghệ đẩy mạnh xử lí đồ họa, giúp tái thiết việc xử lí đồ họa ở tầng hệ thống. Công nghệ này cải thiện mạnh mẽ sự liên kết phần cứng và phần mềm, xóa đi ranh giới những hạn chế khiến CPU và GPU bị tụt hậu.

Nhân dịp này, Huawei cũng chính thức ra mắt Huawei Nova 3, đây là sản phẩm theo đuổi mục tiêu camera AI tốt nhất, tích hợp camera chính 24MP ở cả mặt trước và mặt sau máy, và camera phụ 2MP ở mặt trước và 16MP ở mặt sau. Huawei Nova 3 được trang bị chip Kirin 970, phối hợp hoạt động nhịp nhàng với bộ nhớ trong lên đến 6 GB RAM và EMUI 8.2 mới nhất, mang đến trải nghiệm tương đương với sản phẩm flagship.

Từ ngày 25/07 đến ngày 03/08/2018, khách hàng đặt mua trước Huawei Nova 3i sẽ nhận ngay bộ quà tặng trị giá 1.200.000 VNĐ bao gồm tai nghe Huawei bluetooth chống nước, miếng dán cường lực, ốp lưng trong suốt, cùng dịch vụ bảo hành tận nhà và chương trình trả góp 0%. Huawei Nova 3i sẽ chính thức mở bán từ ngày 04/08/2018 với 2 phiên bản màu: Tím Iris và Đen, tại các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Vienthong A, Viettel Store, Cellphone S, Hoàng Hà, Lazada.

Huawei Nova 3 cũng sẽ chính thức lên kệ từ ngày 04/08/2018 với 2 phiên bản màu: Tím Iris và Đỏ, tại các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Vienthong A, Nguyễn Kim, Viettel Store, Cellphone S, Hoàng Hà, Tiki.vn.