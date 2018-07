iPhone 11 Plus và iPhone SE Plus bất ngờ lộ diện

iPhone 11 Plus và iPhone SE Plus.

Apple gần đây đang là cái tên sốt xình xịch khi được liên tục đồn thổi sẽ sớm tung ra thị trường dòng sản phẩm iPhone mới trong đó có cả phiên bản iPhone giá rẻ dùng màn hình LCD. Tính đến thời điểm hiện tại, làng smartphone đã xuất hiện những hình ảnh được khẳng định là của những phiên bản iPhone thế hệ tiếp nối.

Theo cập nhật mới nhất, @VenyaGeskin1 (Ben Geskin), thành viên nổi tiếng Twitter nhờ chia sẻ trước những hình ảnh thiết kế smartphone có độ tin cậy cao đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, lần này là mẫu thiết kế trên tay hẳn hoi thay vì là ảnh đồ họa.

Theo khẳng định từ Ben Geskin, bộ đôi iPhone 11 Plus và iPhone SE Plus mà anh chia sẻ trên Twitter của mình có kích thước màn hình lần lượt đạt mức 6,5 inch và 6,1 inch. Trong đó, iPhone SE Plus sẽ là mẫu iPhone giá rẻ từng được nhắc đến trong làng smartphone gần đây. Mẫu iPhone giá rẻ này sẽ được trang bị panel màn hình LCD. Riêng phiên bản cao cấp iPhone 11 Plus được khẳng định sẽ trang bị màn hình AMOLED.

Cũng từ những hình ảnh trên tay mẫu iPhone 11 Plus và iPhone SE Plus sắp ra mắt này, có thể nhận thấy sản phẩm cũng có cả phiên bản màu trắng bên cạnh tùy chọn đen tuyền. Mẫu iPhone 11 Plus cũng mang trên mình camera kép với cách sắp đặt ống kính tựa như dòng iPhone 8 Plus.

Làng smartphone mới đây từng xuất hiện bằng chứng cho thấy dòng iPhone tương lai của Apple cũng sẽ được kết hợp vật liệu có tính đàn hồi trên bề mặt màn hình ngay chỗ có thể gập đôi nhằm tránh tình trạng nứt, vỡ.

Những hình ảnh trong bằng sáng chế xuất hiện khi đó cho thấy chiếc iPhone/iPad tương lai của Apple rõ ràng có thiết kế màn hình dễ dàng gập đôi như những mẫu smartphone ý tưởng khác. Tuy nhiên, bằng sáng chế của Apple cũng cho thấy ngay vị trí cho phép gập đôi màn hình của chiếc iPhone tương lai là các rãnh/hốc. Lớp các rãnh trên bề mặt màn hình này được cho rằng sẽ giúp người dùng dễ dàng gập đôi màn hình khi cần trong khi không gây ảnh hưởng đến chất lượng màn hình. Cũng theo cập nhật, lớp màn hình đặc biệt này sử dụng kết hợp vật liệu đàn hồi, chất lỏng và những vật liệu khác.

Theo PCWorld VN.