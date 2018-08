Android Pie chính thức trình làng kèm loạt tính năng mới lần đầu xuất hiện

Google vừa chính thức công bố phiên bản chính tiếp theo của Android mang tên Android 9 Pie. Bản cập nhật này đã sẵn sàng phát hành ở dạng ổn định và sẽ có sẵn để tải xuống ngay từ bây giờ trên các thiết bị Pixel. Các thiết bị là một phần của chương trình beta do các OEM kí kết với Google sẽ nhận được bản cập nhật trước khi kết thúc mùa thu năm nay.

Android Pie là bản phát hành chính thứ 9 của Android và kế thừa Android Oreo năm ngoái. Bản cập nhật giới thiệu một số tính năng mới chủ yếu tập trung xung quanh việc sử dụng máy học để làm cho điện thoại thông minh hơn.

Một trong số đó là Adaptive Battery có thể tính toán số lượng ứng dụng bạn sử dụng ít hơn và cắt giảm tài nguyên cho chúng để pin được sử dụng lâu hơn. Tương tự, Adaptive Brightness sẽ tự động điều chỉnh độ sáng màn hình đến vị trí hiện tại của bạn và những gì bạn đang làm trên thiết bị.

Máy học cũng tác động vào tác vụ được thực hiện thường xuyên nhanh hơn. Slices là một tính năng mới, nơi các ứng dụng có thể tự chèn vào các tìm kiếm của bạn để bạn có thể thực hiện một tác vụ nhanh hơn. Ví dụ: Nếu bạn tìm kiếm Lyft trong ứng dụng Google, Lyft sẽ hiển thị Slices có các tùy chọn để đến nhà hoặc cơ quan, và bạn có thể nhấn vào các tùy chọn đó để yêu cầu taxi nhanh chóng đến các vị trí đó.

Một ví dụ khác là App Actions có khả năng chèn hành động nhanh trong trình chạy ứng dụng vào những thời điểm nhất định trong ngày dựa trên hoạt động của bạn. Bạn có thể thấy một nút để nhanh chóng đặt điều hướng đến nơi làm việc vào buổi sáng hoặc bắt đầu danh sách phát khi cắm tai nghe. Những điều này sẽ cải thiện khi bạn sử dụng điện thoại của mình.

Android Pie cũng giới thiệu chức năng điều hướng hệ thống mới. Ba nút ở dưới cùng hiện được thay thế bằng hai nút, với chế độ Overview được gọi bằng cách vuốt lên từ dưới cùng trong bất kì ứng dụng nào. Bạn có thể tương tác với nội dung của cửa sổ Overview mà không cần chuyển sang chúng, bao gồm sao chép văn bản từ chúng và dán vào văn bản khác bằng tính năng Smart Text Selection được cập nhật.

Notifications cũng đã được cập nhật, với biểu tượng hình tròn mới và bản xem trước mở rộng cho tin nhắn có tùy chọn trả lời thông minh.

Cuối năm nay, các thiết bị cũng sẽ đi kèm tính năng Digital Wellbeing, bao gồm Dashboard mới theo dõi việc sử dụng ứng dụng của bạn và thiết lập App Timers để ngăn chặn việc lạm dụng ứng dụng và Wind Down chuyển sang chế độ Night Light và Do Not Disturb. Vì vậy bạn sẽ không sử dụng quá nhiều điện thoại trước khi đi ngủ. Các tính năng này hiện có thể được tải xuống trên điện thoại Pixel bằng cách đăng kí bản beta và các tính năng khác sẽ nhận được chúng sau này.

android pie chinh thuc trinh lang kem loat tinh nang moi lan dau xuat hien hinh anh 6

Ngoài ra còn có một loạt các tính năng khác trong bản cập nhật này, bao gồm một số cải tiến bảo mật. Hiện tại, nếu có thiết bị Pixel (hoặc thậm chí là Essential Phone), bạn có thể tải bản cập nhật Android 9 Pie trong công cụ cập nhật của chúng.

Theo Dân Việt.