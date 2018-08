AWS Hackdays Vietnam 2018 đã tìm ra đội vô địch

Ngày 2/8, Amazon công bố đội OCR For the World trở thành người chiến thắng của cuộc thi cấp quốc gia AWS Hackdays 2018 tại Việt Nam với giải pháp tổng hợp thông tin tài chính. Giải pháp này sẽ mang tới cho các nhân tích, đầu tư tài chính một cách thức mới để phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách tự động chuyển đổi tất cả các loại báo cáo tài chính khác nhau về một định dạng thống nhất, có thể tùy chỉnh tiêu chí. Đội OCR For the World sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết hackathon được tổ chức tại Jakarta, Indonesia.

AWS Hackdays là chuỗi sự kiện thường niên hackathon (cuộc thi phát triển phần mềm) và đào tạo được tổ chức tại 6 quốc gia thuộc Đông Nam Á, theo đó các đội tranh tài sẽ trình diễn những giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) về các chủ đề giao thông; truyền thông và giải trí; thương mại điện tử và công nghệ tài chính (fintech). Tại Việt Nam, có 21 đội với 70 người tham dự cuộc thi này, sử dụng các dịch vụ của AWS bao gồm Amazon SageMaker, Amazon Polly, Amazon Rekognition và Amazon Lex, để xây dựng các giải pháp của họ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Những giải pháp này được đánh giá bởi một ban giám khảo dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, tác động kinh doanh, khả năng triển khai và kinh nghiệm người dùng.

Nick Walton, Tổng giám đốc AWS khu vực ASEAN, cho biết: “Xin được chúc mừng đội OCR For the World đã xứng đáng giành chiến thắng với giải pháp ấn tượng mà họ đã phát triển trong vòng 12 giờ cùng với sử dụng các dịch vụ trí tuệ thông minh và học máy của AWS. Thông qua cuộc thi AWS Hackdays này, chúng tôi mong muốn rèn luyện cho những nhà phát triển phần mềm trong khu vực qua các cơ hội xây dựng những giải pháp sáng tạo dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy. Nhờ khai thác các công nghệ của AWS, đặc biệt là Amazon SageMaker để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy; hay Amazon Polly để xây dựng những ứng dụng giọng nói, và Amazon Lex để phát triển các ứng dụng tương tác chatbots, những giải pháp này có thể góp phần vào năng lực sáng tạo của Đông Nam Á, truyền cảm hứng cho các thế hệ các nhà phát triển phần mềm tài năng tương lai”.

Tại vòng chung kết AWS Hackdays 2018 tại Jakarta, Indonesia, đội OCR For the World sẽ tranh tài với các đội chiến thắng cấp quốc gia từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan với giải thưởng lớn – đó là chuyến đi được tài trợ toàn phần (gồm vé máy bay, ăn ở, vé tham dự sự kiện Re:Invent) tới hội nghị về điện toán đám mây lớn nhất thế giới.