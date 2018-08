Tội phạm mạng nhắm đến hơn 400 doanh nghiệp

Các nhà nghiên cứu Kaspersky Lab đã phát hiện một làn sóng các phi vụ tấn công lừa đảo tài chính qua email được tạo ra nhằm mục đích kiếm tiền. Các email này được cải trang thành các lá thư mua bán và thanh toán hợp pháp, và đã đánh vào ít nhất 400 tổ chức công nghiệp.

Tội phạm mạng không chỉ tấn công các công ty công nghiệp hay các tổ chức. Chúng gửi các email chứa các tệp đính kèm độc hại và cố gắng thu hút các nạn nhân khiến họ cung cấp các dữ liệu bí mật mà không hề nghi ngờ, sau đó chúng dùng các dữ liệu đó để kiếm tiền.

Theo số liệu của Kaspersky Lab, đợt sóng email này nhắm mục tiêu vào khoảng 800 máy tính nhân viên, với mục đích đánh cắp tiền và dữ liệu bí mật từ tổ chức, thứ có thể sẽ được dùng trong các cuộc tấn công mới sau đó. Các email được ngụy trang dưới dạng các lá thư mua bán và thanh toán hợp pháp, có chứa nội dung tương ứng với thông tin về việc tổ chức bị tấn công cũng như danh tính của nhân viên - người nhận thư. Điều đáng chú ý là những kẻ tấn công thậm chí còn xưng hô với các nạn nhân mục tiêu bằng tên. Điều này cho thấy các cuộc tấn công đã được chuẩn bị cẩn thận và bọn tội phạm đã dành thời gian để tạo một bức thư riêng biệt cho từng người dùng.

Khi người nhận nhấp vào những tệp đính kèm độc hại, phần mềm hợp pháp bị biến đổi sẽ được cài đặt một cách kín đáo vào máy tính để bọn tội phạm có thể kết nối, kiểm tra tài liệu và các phần mềm có liên quan đến các hoạt động mua bán, tài chính và kế toán. Hơn nữa, những kẻ tấn công cũng đã cố tìm kiếm những cách khác nhau để lừa đảo tài chính, chẳng hạn như việc thay đổi các điều kiện cần thiết trong hóa đơn thanh toán để rút tiền vì lợi ích riêng.

Ngoài ra, khi tội phạm mạng cần thêm dữ liệu chẳng hạn như có được quyền quản trị viên cục bộ hoặc đánh cắp dữ liệu xác thực người dùng và các tài khoản Windows để phổ biến trong mạng lưới doanh nghiệp, thì chúng sẽ đăng tải thêm một loạt các phần mềm độc hại, được chuẩn bị riêng biệt cho một cuộc tấn công vào từng nạn nhân. Chúng bao gồm phần mềm gián điệp, công cụ quản trị từ xa bổ sung có mở rộng kiểm soát cho những kẻ tấn công trên các hệ thống bị nhiễm và phần mềm độc hại để khai thác lỗ hổng trong hệ điều hành, hoặc công cụ Mimikatz mà cho phép chúng lấy cắp các dữ liệu từ những tài khoản Windows.

Theo Vyacheslav Kopeytsev, Chuyên gia an ninh tại Kaspersky Lab: “Những kẻ tấn công đã thể hiện sự quan tâm rõ rệt trong việc nhắm mục tiêu vào các công ty công nghiệp, chủ yếu ở Nga. Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, điều này có khả năng là do nhận thức an ninh mạng của các công ty này không cao như ở các thị trường khác, chẳng hạn như dịch vụ tài chính. Điều đó khiến các công ty công nghiệp trở thành mục tiêu sinh lợi cho tội phạm mạng - không chỉ ở Nga, mà là trên toàn thế giới”.

Các nhà nghiên cứu Kaspersky Lab khuyến cáo người dùng làm theo những biện pháp quan trọng sau đây để được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công lừa đảo: