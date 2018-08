4 tính năng làm cho Galaxy Note 9 trở nên tuyệt vời hơn

Dung lượng pin ấn tượng

Kể từ sau thảm họa Galaxy Note 7, Samsung đã hoàn toàn yên tâm về các cải tiến về pin trên điện thoại của mình. Sau những rụt rè với thỏi pin dung lượng nhỏ trên Galaxy Note 8 và S9, Samsung đã quyết định tăng kích thước pin trên Galaxy Note 9 lên 4.000 mAh, lớn hơn 17,5% so với 3.300 mAh trên Galaxy Note 8 và hơn 12,5% so với pin 3.500 mAh trên Galaxy S9+.

Để trấn an khách hàng, CEO DJ Koh khẳng định với The Investor rằng pin trên sản phẩm là an toàn hơn bao giờ hết. Mặc dù kích thước này bằng với pin trên Huawei Mate 10 Pro nhưng công ty Trung Quốc đang có ý định trang bị pin lớn hơn trên Mate 20 sắp tới.

Bắt kịp xu thế AI

Huawei đã đánh dấu sức mạnh của mình bằng một loạt tính năng liên quan đến AI trên điện thoại của mình, đánh bại phần còn lại của ngành công nghiệp. Tính năng nổi bật nhất liên quan đến AI của Huawei chính là nhận dạng cảnh, giúp nhận ra hơn chục cảnh hay đối tượng và điều chỉnh thiết lập camera phù hợp. LG đã áp dụng điều tương tự với các thiết bị ThinQ của mình.

Samsung giờ đây cũng làm được điều đó với việc áp dụng nhận dạng cảnh AI cho Note 9. Công ty cho biết ứng dụng camera Galaxy Note 9 có khả năng nhận ra 20 cảnh, từ hoàng hôn, động vật đến ánh sáng yếu hay thực phẩm. Từ đây nó điều chỉnh các thiết lập máy ảnh, chẳng hạn như độ bão hòa và cân bằng trắng, để tạo ra các kết quả mong muốn.

Cũng lấy cảm hứng AI từ Huawei, sản phẩm của Samsung sử dụng các thuật toán dựa trên AI để cải thiện hiệu năng hệ thống. Tuy nhiên Samsung cũng làm mới mình bằng việc bổ sung tính năng độc đáo riêng gọi là Flaw Detection, về cơ bản nó sẽ làm đẹp hình ảnh nếu sau khi chụp bị mờ, ai đó chớp mắt, có đèn nền không mong muốn hay ống kính bị bẩn.

S Pen năng động

S Pen mới kèm Galaxy Note 9 hiện hỗ trợ kết nối Bluetooth LE và nút đơn để cho phép truy cập một số tính năng, như kích hoạt bài thuyết trình, kích hoạt phím chụp ảnh từ xa, điều khiển nhạc… Nó cũng có thể được lập trình để bạn có thể tùy biến chức năng khi nhấn, nhấn đúp hoặc nhấn giữ nó.

Bút stylus này cũng hỗ trợ sạc nhanh chưa đầy 1 phút nhờ siêu tụ điện bên trong, giúp tiết kiệm thời gian sạc so với pin lithium-ion trước đây.

Thỏa sức lưu trữ

Trong một động thái khá hoan nghênh, Samsung đã quyết định bỏ mô hình Galaxy Note 9 64 GB để mở rộng dung lượng lưu trữ lên 128 GB cao hơn, kèm tùy chọn cao cấp nhất đến 512 GB. Về cơ bản, đó là quyết định tuyệt vời để bạn lưu trữ thêm nhiều dữ liệu, bởi vì nhiều flagship hiện nay vẫn còn bám trụ với dung lượng 64 GB.

Đối với tùy chọn 512 GB, đó thực sự là tùy chọn tuyệt vời nếu bạn là một fan của những nội dung giải trí, bao gồm cả tải những bộ phim độ phân giải cao. Nó cũng khá tốt nếu bạn sử dụng điện thoại như là máy tính để bàn với phụ kiện DeX.

Theo Tạp chí công nghệ.