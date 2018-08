iPhone 2018 có thể tăng tốc sạc không dây

Theo 9to5Mac, khi iPhone 8 và X ra mắt, nó chỉ hỗ trợ sạc không dây tối đa 5W trước khi được nâng lên 7,5W khi Apple phát hành bản cập nhật iOS 11.2. Tuy nhiên mọi thứ sẽ được thay đổi trong năm nay.

Sạc không đây là một trong những tính năng nổi bật của loạt iPhone 2017 so với các phiên bản iPhone trước, cho phép người dùng tiện lợi hơn trong việc sạc pin so với sạc qua cáp Lightning. Vấn đề là khả năng hỗ trợ tối đa công suất 7,5W khiến chúng trở nên yếu kém so với nhiều sản phẩm khác, đặc biệt là đối thủ chính Samsung trang bị khả năng sạc đến 15W cho các smartphone mới hơn.

Vì vậy Apple được cho là đã quyết định trang bị cuộn dây sạc không dây mới vào dòng iPhone 2018 để vượt ngưỡng giới hạn 7,5W hiện tại. Để cung cấp sạc không dây 10W hoặc 15W, thay vì sử dụng mạch in linh hoạt (FPC) cho cuộn dây sạc không dây vốn hiệu quả năng lượng thấp và quá nóng, Apple sẽ chuyển sang sử dụng cuộn dây đồng cho ít nhất một trong những chiếc iPhone 2018. So với FPC, cuộn dây đồng cung cấp cả hiệu suất và công suất lớn hơn, tuy nhiên nó sẽ yêu cầu mạch dày hơn.

Hiện vẫn chưa rõ khả năng Apple trang bị cuộn sạc không dây mới trên tất cả các iPhone 2018 hay chỉ đơn giản giới hạn một phiên bản, mà rất có khả năng là phiên bản iPhone OLED 6,5 inch.

Theo Thanh Niên.