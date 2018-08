Lộ hình ảnh smartphone Nokia X7 dùng thiết kế “tai thỏ”

Nokia X7 được cho là đi kèm notch lớn như Nokia 5.1 Plus vừa ra mắt

Theo Phone Arena, Nokia X5 và X6 đều được bán chạy ở Trung Quốc và đó là lí do tại sao công ty phát hành chúng ra phạm vi toàn cầu dưới những cái tên khác nhau như Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus.

Không dừng lại ở đó, người hâm mộ thương hiệu Nokia có thể chờ đợi tiếp một thành viên mới từ HMD cũng đi kèm thiết kế tai thỏ (notch) tương tự với Nokia 5.1 Plus. Điều này thể hiện trong bức ảnh rò rỉ được cho là tấm nền phía trước của chiếc smartphone Nokia X7 mà HMD sắp ra mắt.

Báo cáo cho biết, tấm nền này xuất phát từ Trung Quốc và đi kèm notch lớn như trên Nokia 5.1 Plus mà không phải là Nokia 6.1 Plus vốn nhỏ hơn nhiều.

Ngoài thông tin về notch, hình ảnh rò rỉ không cung cấp bất kì thông tin nào khác về tính năng có trên sản phẩm sắp tới của HMD. Tuy nhiên các tin đồn gần đây cho biết điện thoại có khả năng đi kèm chip Snapdragon 710 tầm trung mới nhất của Qualcomm.

Do HMD xác nhận sẽ không ra mắt bất kì thiết bị mới nào tại IFA 2018 nên nhiều khả năng Nokia X7 sẽ chỉ được xuất hiện vào quý 4/2018 hoặc thậm chí là đầu năm 2019.

Theo Thanh Niên.