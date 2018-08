Nokia 7 Plus thắng giải tại EISA Awards 2018

Ngày 16/08, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, vừa cho biết chiếc điện thoại Nokia 7 Plus đã thắng giải ‘Consumer Smartphone of the Year’ được lựa chọn bởi Hiệp hội hình ảnh và âm thanh Châu Âu (Expert Imaging and Sound Association – EISA). Tất cả các chuyên gia đều dành lời khen ngợi cho chiếc điện thoại Nokia 7 Plus bởi vẻ ngoài nổi bật, hiệu suất mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh ấn tượng sau quá trình thử nghiệm và cạnh tranh khốc liệt tại một trong những hạng mục được săn đón nhất của chương trình.

Juho Sarvikas, Giám đốc Sản phẩm của HMD Global chia sẻ: “Chiếc điện thoại Nokia 7 Plus được thiết kế như một người bạn đồng hành đáng tín cậy và chúng tôi rất vui mừng khi thấy được sự đồng cảm và ủng hộ của các chuyên gia trong ngành. Chúng tôi đang cố gắng để tạo ra được những chiếc smartphone pha trộn hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ, tính năng chụp hình và thiết kế thời thượng trên tất cả các phân khúc giá. Nokia 7 plus tượng trưng cho nhiệm vụ của chúng tôi, là mang đến những thiết bị không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ ở một mức giá tốt nhất. Và bây giờ Nokia 7 Plus đã được công nhận bởi một hiệp hội danh giá như EISA, chúng tôi đang chứng minh rằng không khó để có một thiết bị mạnh mẽ mang phong cách và chất liệu đẳng cấp thế giới.”

Được tạo ra cho những người có nhiều kinh nghiệm về sáng tạo, Nokia 7 plus có màn hình, hiệu năng, thiết kế và các tính năng nổi trội để trở thành một sản phẩm cao cấp thực sự trong dải sản phẩm smartphone Nokia. Kết hợp giữa các giải pháp cải tiến về phần cứng và hình ảnh quang học, Nokia 7 Plus sẽ giúp ghi lại các khoảnh khắc trong cuộc sống thành những bức ảnh chân thực. Với chế độ Dual-sight được cải tiến, bộ cảm biến kép với ống kính ZEISS là sự kết hợp của một chiếc camera 12MP góc rộng với độ nhạy cao mang lại trải nghiệm tuyệt vời trong cả điều kiện thiếu sáng và ánh sáng mạnh, và chiếc camera 13MP có độ zoom quang học 2x sẽ ghi lại những khoảnh khắc gần gũi nhất. Nokia 7 Plus hãnh diện khi được trang bị chế độ Pro Camera giúp bạn có được những tấm hình chuyên nghiệp, chiếc điện thoại cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát nhanh chóng qua phần cài đặt máy ảnh nâng cao như cân bằng trắng, chế độ lấy nét, ISO, tốc độ màn trập và độ phơi sáng.

Giải thưởng EISA Awards được những chuyên gia trên toàn thế giới bầu chọn cho từng hạng mục bao gồm Hình ảnh, Rạp chiếu công nghệ cao tại gia và Thiết bị di động. Tất cả các sản phẩm được đề cử trong giải thưởng EISA Awards đều trải qua một quá trình nhiều bước nhằm đánh giá toàn diện, trong đó bao gồm các bài kiểm tra chuyên sâu để đánh giá về công nghệ, thiết kế và sự đổi mới.