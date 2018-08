iPhone màn hình uốn cong sắp ra mắt, Apple sẵn sàng đối đầu Samsung

Mới đây, một nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ thông tin Apple đang tiến hành nghiên cứu màn hình uốn cong trên iPhone. Báo cáo cho thấy hãng này sẽ bẻ cong màn hình sang các cạnh của thiết bị, cung cấp thêm không gian cho các nút và thanh thông báo trạng thái.

iPhone X có thể là khởi đầu của một thập kỉ iPhone mới.

Công ty hiện cũng đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế mở rộng màn hình sang hai bên. Bằng sáng chế nộp tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ được hé lộ cho hay: “Các cạnh màn hình có thể hoạt động như các nút ảo hoặc hiển thị thông tin bổ sung cho màn hình phía trước.”

Những hình ảnh của bằng sáng chế cũng cho thấy Apple có thể di chuyển Home Screen dock sang hai bên của điện thoại. Ví dụ như: các biểu tượng lịch, tin nhắn và camera sẽ chuyển đến các cạnh của màn hình.

Phong cách iPhone X sẽ được giữ lại cho loạt iPhone năm nay.

Báo cáo cũng cho biết thêm, công ty có thể chuyển tên của nghệ sĩ và tên bài hát sang hiển thị ở các cạnh của iPhone. Thậm chí, cũng có khả năng “Táo Khuyết” sẽ thay thế nút vật lí ở phía bên trái máy với các nút ảo.

Apple đã sẵn sàng tung ra loạt iPhone thế hệ tiếp theo vào tháng tới. Hi vọng rằng công ty có thể ra mắt ba chiếc iPhone trong năm nay: iPhone X 2018, iPhone XS và iPhone XS Plus. Dự kiến, ​​iPhone XS Plus sẽ có màn hình 6,5 inch trong khi iPhone X 2018 và iPhone XS sẽ có màn hình 6,1 inch và 5,8 inch.

Cả ba chiếc iPhone này đều có màn hình chính giống như iPhone X; iPhone XS và iPhone XS Plus được cho là có thiết kế camera sau kép. Ngoài ra, bộ ba iPhone này sẽ không còn máy quét vân tay Touch ID, thay bằng camera TrueDepth với chức năng quét khuôn mặt 3D.

Theo Dân Việt.