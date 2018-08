Ngất ngây với chiếc iPhone nghìn đô sắp ra mắt của Apple

iPhone Xs Plus là thành viên cao cấp nhất của loạt iPhone 2018, đi kèm màn hình OLED lớn lên đến 6,5 inch nếu như các tin đồn là chính xác. Sản phẩm này sẽ trang bị chip A12 7 nm mới hỗ trợ kết nối Gigabit LTE. Cũng như tiền nhiệm iPhone X, sản phẩm đi kèm với hệ thống camera TrueDepth mang đến tính năng Face ID, được đặt trên notch ở phía trước màn hình chính.

Sẽ không bất ngờ khi Apple tiếp tục cung cấp camera kép ở mặt sau sản phẩm, tuy nhiên nó sẽ được cải tiến về cảm biến khi so sánh với iPhone X trước đây.

Theo nguồn tin mới nhất, một trong những tính năng nổi bật của loạt iPhone 2017 so với các phiên bản iPhone trước đây là sạc không dây cũng sẽ được cải tiến trong iPhone Xs Plus, nơi người dùng có thể sạc với công suất cao hơn so với tiền nhiệm. Năm ngoái, iPhone chỉ hỗ trợ sạc công suất tối đa 7,5W, nhưng báo cáo cho biết Apple sẽ nâng cấp tính năng sạc của iPhone Xs Plus lên 15W, tức cao gấp đôi.

Phiên bản iPhone Xs Plus màu vàng.

Để tăng công suất sạc không dây, thay vì sử dụng mạch in linh hoạt (FPC) cho cuộn dây sạc không dây vốn hiệu quả năng lượng thấp và quá nóng, Apple sẽ chuyển sang sử dụng cuộn dây đồng. So với FPC, cuộn dây đồng cung cấp cả hiệu suất và công suất lớn hơn, tuy nhiên nó sẽ yêu cầu mạch dày hơn.

Phiên bản iPhone Xs Plus màu xám.

Giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của bộ ba iPhone mới nhất, mà đặc biệt iPhone Xs Plus, trong năm nay có thể dẫn đến làn sóng nâng cấp mạnh mẽ nhất trong lịch sử của Apple, đặc biệt trong bối cảnh Apple cung cấp nhiều tùy chọn kích thước màn hình khác nhau cho mọi sở thích của người dùng cùng mức giá bán phù hợp.

Theo Dân Việt.