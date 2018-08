Công nghệ mới về chống cháy nổ cho pin điện thoại

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát triển một thế hệ pin lithium-ion mới mà họ tuyên bố rằng chúng sẽ không bao giờ bắt lửa, theo trang PhoneArena.

Tiến sĩ Gabriel Veith - một trong những nhà nghiên cứu về loại pin mới này, cho hay, mục tiêu cuối cùng của nhóm là tạo ra một pin lithium-ion sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần của nó bị hư hại do một tác động nào đó, chẳng hạn như vì một lí do nào đó đã khiến một số chất điện phân bên trong tế bào pin bị làm cứng. Và công nghệ pin lithium-ion mới của nhóm - có thể được sử dụng cho smartphone, giúp chúng trở nên an toàn hơn.

Thông thường, mỗi tế bào lithium-ion điển hình đều có hai điện cực, được phân tách bằng một miếng nhựa mỏng. Nếu vì một lí do nào đó mà miếng nhựa này bị hỏng và hai điện cực sẽ chạm vào nhau khiến chất điện phân lỏng trong tế bào pin lithium-ion có thể bắt lửa. Nhưng nếu trộn một chất phụ gia có tên là "silica" vào các chất điện giải, thì chất lỏng sẽ trở nên dẻo và cứng lại khi có sự cố, nên các cực của pin sẽ không thể chạm vào nhau. Chính điều này sẽ giúp loại bỏ khả năng pin lithium-ion bắt lửa và gây ra các sự cố cháy nổ pin.

Vấn đề này đã được các nhà nghiên cứu đã thảo luận công khai về công nghệ chế tạo pin lithium-ion của họ tại Hội nghị Quốc gia lần thứ 256 và tại Hội chợ Hóa học Mỹ.

Như vậy, trong tương lai không xa, công nghệ pin lithium-ion mới sẽ được triển khai đại trà cho các nhà sản xuất pin, nhờ đó có thể ngăn ngừa được khả năng cháy nổ pin điện thoại đối với người dùng.

Theo PCWorld VN.