iPhone X càng bán “chạy” thì doanh số iPhone 2019 càng giảm

Trao đổi với trang tin CNBC vào hôm 20/08, ông Pierre Ferragu, nhà phân tích của New Street Research cho hay: do có rất nhiều người dùng iPhone nâng cấp lên iPhone X vào năm 2018 nên loạt iPhone 2019 rất khó có thể phá được kỉ lục này. Ông cũng nói thêm: ngay cả khi Apple giới thiệu một mẫu iPhone có màn hình LCD cỡ 6,1 inch có giá thấp hơn cũng không thể mang lại doanh thu như mong đợi.

Ông Ferragu dự báo doanh thu iPhone 2019 của Apple sẽ chỉ đạt được khoảng 10% theo dự đoán của các nhà phân tích phố Wall. Các nhà phân tích chỉ ra rằng khi doanh thu iPhone không đáp ứng được kì vọng của các nhà đầu tư, giá cổ phiếu có thể sẽ theo đó mà hạ xuống. Đáng chú ý, vào hồi đầu tháng này, Apple đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa lên tới 1.000 tỉ USD.

Nhà phân tích này cho hay số lượng các lô hàng iPhone đang có xu hướng giảm như tình trạng đã xảy ra trong năm 2016. Thậm chí, ông còn khẳng định xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục trong năm tới và đầu năm 2020.

Giám đốc điều hành của Apple - Tim Cook.

Cụ thể, ông Ferragu dự đoán Apple sẽ bán được 65 triệu chiếc iPhone X và 30 triệu chiếc iPhone Xs Plus khác trong năm nay. Trước đó, vào năm 2015, chỉ có khoảng 69 triệu chiếc iPhone 6 Plus được bán ra. Điều này là do nhu cầu của người dùng về iPhone đang giảm, họ sẽ sử dụng điện thoại trong một thời gian dài trước khi nâng cấp lên một mô hình mới.

Vào tháng tới, Apple dự kiến ​​sẽ giới thiệu ba mẫu mới bao gồm: iPhone X 2018 với màn hình 5,8 inch; iPhone Xs Plus với màn hình 6,5 inch và iPhone 9 với màn hình cỡ 6,1 inch. Riêng phiên bản iPhone 9 sẽ có giá thấp nhất vì chỉ được tích hợp màn hình LCD; hai thiết bị còn lại sẽ sử dụng màn hình OLED. Cả ba mẫu iPhone mới sẽ được trang bị chip A12 SoC và Camera TrueDepth đi cùng với khả năng nhận diện khuôn mặt Face ID.

Theo Dân Việt.